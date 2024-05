La scrittrice Loretta Minnozzi sul podio del "Premio Navarro"

La maceratese Loretta Minnozzi sul podio del "Premio Navarro 2024", indetto dal Lions Club Sambuca, dalla Fondazione Sicana, dal centro studi Andranon e dal team Sicilia my love per celebrare i Navarro nei luoghi in cui vissero la loro più intensa stagione creativa. La premiazione si terrà il 24 maggio, in concomitanza con l’ottavo convegno di Studi Navarriani, a Sambuca di Belice di Sicilia. Minnozzi ha esordito nell’agosto 2022 con la casa editrice Argento Vivo e il suo primo romanzo "La favorita del re", ma già nel 2020 con la copia ancora inedita tra le mani arriva nella rosa dei finalisti al concorso nazionale "Argentario 2020" e vince il premio "Residenze Gregoriane 2020" nella sezione di narrativa inedita breve.