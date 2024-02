La scrittrice Sibilla Aleramo sulla rivista "Studi Cattolici"

La prestigiosa rivista mensile "Studi Cattolici" di Milano, fondata da Cesare Cavalleri, ora diretta da Andrea Beolchi (vice Alessandro Rivali) Edizioni Ares, ha dedicato nel n. 753 tre pagine alla scrittrice Sibilla Aleramo, vissuta da ragazza a Civitanova, dove ha abitato nel nobiliare Palazzo Sforza, ora sede del Comune. Ha firmato il saggio Andrea Colombo, proponendo anche tre poesie di Sibilla, significative del suo tormentato itinerario. Ha "attraversato le temperie del Novecento" senza trovare mai "un punto d’approdo".

Passando in rassegna tutta la sua vita Colombo ha evidenziato "Le contraddizioni di Sibilla Aleramo", la quale ha voluto "fare della sua vita un romanzo": perennemente "fra le braccia di innumerevoli amanti, tutti accomunati dalla vocazione per la poesia", tra cui il fermano Franco Matacotta, mentre in precedenza con il grande ed irrequieto Dino Campana (soffrì moltissimo quando la loro breve relazione ebbe fine).

Nel 1902 a Roma si lega con il poeta Giovanni Cena, con cui convive per sette anni. Sostiene la causa delle suffragette, interpretando il vento del primo femminismo. Nel 1906 pubblica "Una donna", in cui si parla anche del sole di Civitanova, libro che ha raggiunto tirature record, tradotto in molti paesi. A partire dal 1910 Sibilla Aleramo – prosegue Colombo – intrattiene "una serie di rapporti tempestosi" con il poeta Vincenzo Cardarelli (genitori marchigiani) e Giovanni Papini. Fugace più avanti anche un rapporto con Salvatore Quasimodo. Nel 1913 incontra Marinetti ed aderisce al futurismo. "Tenta di sedurre Umberto Boccioni (pittore e scultore, ndr), ma viene respinta".

Abbandonata dagli amanti si trova sul lastrico. Nel 1923 scrive a Mussolini per avere sussidi. Nel 1925 Benito la riceve, benché abbia sottoscritto il manifesto crociano degli intellettuali antifascisti. "C’è sintonia fra il dittatore e la scrittrice ribelle" – scrive Colombo, aggiungendo che "da questo momento viene finanziata dal regime": "contributo di 30 mila lire, più un assegno mensile di mille". Nel 1933 il settimanale femminile "Eva" la definisce "scrittrice insigne". Nel 1935 "Il Popolo d’Italia" scrive che i "suoi versi sono vivi di un alimento nuovo".

Nel 1945 aiuta Matacotta a pubblicare la raccolta "Fisarmonica Rossa". Il 3 gennaio 1946 Sibilla Aleramo si iscrive al Pci di Togliatti. Nel 1952 si reca in Russia e viaggia nei paesi dell’Est, inviando reportage. Sulla rivolta d’Ungheria del 1956 tace. Nel 1960 la poetessa si ammala e muore il 13 gennaio, in una Roma gelata.

Ennio Ercoli