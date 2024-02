La scuola di cinema si allarga

La scuola di cinema "Officine Mattòli" di Tolentino, che da 14 anni promuove la formazione cinematografica nelle Marche, ha annunciato con entusiasmo l’apertura delle iscrizioni all’ottava edizione dei corsi di filmmaking, recitazione cinematografica e scrittura per cinema e serie tv. Corsi che, da aprile, si terranno a Tolentino e Porto Sant’Elpidio. L’entusiasmo deriva dalla rinnovata collaborazione con il Comune tolentinate, cui il sindaco Mauro Sclavi e l’Amministrazione locale "tengono particolarmente". Il punto di forza sono i docenti: tra gli insegnanti spiccano Gianmarco Saurino, Mauro Lamanna e Stefania de Santis (recitazione), Flaminia Gressi e Valia Santella (scrittura), Daniele Gaglianone, Matteo Cocco ed Emanuele Cicconi (filmmaking). Il percorso formativo si articola in tre gruppi-classe e in due fasi. Nel primo anno gli studenti saranno coinvolti in lezioni di teoria e pratica. Insieme realizzeranno un cortometraggio sotto la guida di una regista di livello nazionale come Caterina Carone. Nel secondo anno svilupperanno progetti individuali di cortometraggio. Dal 2010 sono centinaia gli allievi che hanno partecipato ai corsi ottenendo opportunità lavorative nel campo audiovisivo. Alla conferenza stampa sono intervenuti per il Centro Rebecca Liberati, Lorenzo Raponi e Alessandro Mari (nella foto con il sindaco).