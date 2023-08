La scuola di San Vito a Recanati mostra gli spazi rinnovati

"A settembre un’anteprima d’eccezione per far vedere alla cittadinanza la rinnovata scuola di San Vito", annuncia l’assessore alla cultura Rita Soccio nel verificare il rapido avanzamento della chiusura del cantiere. "Insieme agli storici insegnanti Paolo Coppari, Antonella Chiusaroli (nella foto) e Antonella Maggini e con l’architetto Maurizio Paduano (nella foto) faremo una visita guidata negli spazi restaurati della scuola, Bene Storico Artistico e Architettura che Educa. Sarà bello raccontare la straordinaria storia di questo edificio deputato nel tempo all’educazione di generazioni di recanatesi". Intanto fervono i lavori per smontare la grande gru e dare gli ultimi ritocchi, mentre gli operai comunali sono alle prese con l’organizzazione del trasloco degli arredi sia dall’edificio in locazione in zona Squartabue che dal Salone del Popolo in centro storico, dove sino ad oggi sono stati ospitati gli studenti. Per settembre tutto pronto e tirata a lucido. "Anche la cappellina all’interno del complesso San Vito è tornata a splendere – annuncia l’assessore ai lavori pubblici Francesco Fiordomo postando la foto della piccola cappellina –. Così come i rosone e le decorazioni presenti sul soffitto di diverse aule: forme, colori ed eleganza del 1700 da far scoprire e vivere ai nostri ragazzi".