La scuola di "Via Tacito" è bronzo nelle finali nazionali di pallavolo

Sono tornate con la medaglia di bronzo sul collo le studentesse dell’Ic "Via Tacito" di Civitanova, già campionesse regionali, dalle finali nazionali dei campionati studenteschi di pallavolo. Un applauso per le giovani delle seconde e terze medie della secondaria di I grado Enrico Mestica: Linda Acciarri, Aurora Biondi, Valentina Garbuglia, Viola Garbuglia, Chiara Morresi, Giada Paolini, Emma Pennesi, Paola Pucci, Stella Maria Rinaldesi, Giada Scarponi, Sophia Trillini, Elena Vignaroli che sono state accompagnate dalle docenti Lucia Squadroni ed Elisa Pacetti. Al primo posto è salita la squadra di Pinerolo, quindi Ravenna e Civitanova. Dapprima le ragazze della Mestica hanno superato 3-0 le squadre dell’Abruzzo e del Lazio; nei quarti è stata la volta del Friuli Venezia Giulia, superato 2-1. In semifinale c’è stata la sfida con l’Emilia Romagna vinta dalle ravennati (25-22 e 29-27) in cui le civitanovesi hanno dato tutto cercando di fare passare in secondo piano un paio di infortuni. "Alla fine della gara – dice la professoressa Pacetti – le avversarie si sono precipitate nella nostra metà campo per abbracciare le nostre ragazze e per assicurarsi che le infortunate stessero bene". "È questa – aggiunge la professoressa Squadroni – la bellezza impagabile dello sport". Nella finale per il terzo e quarto posto le civitanovesi hanno battuto 2-1 il Veneto. Il dirigente Edoardo Iacucci esprime estremo orgoglio per le 12 atlete.