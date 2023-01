"La scuola di viale Piemonte è un fallimento"

"I vigili del fuoco hanno ravvisato svariate criticità nella nuova scuola di viale Piemonte: dai bagni non funzionanti fino alle infiltrazioni d’acqua negli infissi e nelle bocchette d’areazione. L’opera simbolo dell’amministrazione Tartabini-Casciotti si è trasformata in un fallimento". E’ questa la denuncia di Stefano Dall’Aglio (nella foto), segretario locale del Pd, riguardo alla situazione della scuola Rita Levi Montalcini di Porto Potenza, "che ospita tutte le 30 classi delle elementari e medie. Nonostante una finta inaugurazione in pompa magna ad aprile, la scuola in realtà non è ancora finita e non funziona. È impressionante il lungo elenco delle criticità da sistemare, malgrado le somme messe a disposizione dallo Stato (4,7 milioni di euro), i due mutui del Comune (2,3 milioni)". Infatti, Dall’Aglio rivendica poi un’altra cosa: "Già dai tempi della progettazione le istituzioni scolastiche e le opposizioni avevano più volte sottolineato le esigenze funzionali che la nuova scuola avrebbe dovuto necessariamente soddisfare, ma progettisti e amministrazione hanno sempre ignorato tali richieste. Il primo fra tutti – osserva ancora Dall’Aglio –, l’eccessiva temperatura in molte aule che non si abbassa a sufficienza neppure con l’aerazione forzata. O ancora, il montaggio in fretta e furia dei vecchi tendaggi sbiaditi e non a norma". Ma non solo: "E’ ormai di dominio pubblico anche la nota dei vigili del fuoco (dell’8 novembre) in cui sono elencate numerose criticità, incongruenze e carenze documentali emerse dal sopralluogo, da sanare entro 45 giorni dalla relazione – sottolinea Dall’Aglio –. E qui ecco un gravissimo sgarbo istituzionale: i vigili del fuoco inviano al Comune via pec la loro nota, ma l’amministrazione avvisa l’istituzione scolastica solo il 15 dicembre, cinque settimane dopo e a pochi giorni dal termine ultimo per sanare i problemi riscontrati. Si parla di diversità macroscopiche di temperature tra un’aula e l’altra, ingresso non a norma e pericoloso, infiltrazioni d’acqua da infissi, soffitti e bocchette d’aerazione, pannelli solari non allacciati alla rete e quindi inutilizzati, allarme che non si sente nelle classi, luci che si spengono di continuo. In una situazione normale, una amministrazione degna di questo nome chiederebbe conto di tutti i problemi a progettisti e imprese, controllando se sussistano le condizioni per una richiesta di risarcimento. Invece – conclude – qui da anni si fa il contrario".

Giorgio Giannaccini