La scuola donata da Bocelli: "Una struttura unica in Italia". Ma la pioggia guasta la festa

"Scuola bagnata, scuola fortunata", questo il motto che ha caratterizzato ieri l’inaugurazione del lotto b dell’Abf hub educativo 0-11 a Sforzacosta. Dopo una mattinata dedicata all’apertura delle nuove aule per la visita di alunni e famiglie, il pomeriggio ha visto l’arrivo degli ospiti d’onore dell’evento: il maestro Andrea Bocelli, a nome della Fondazione Andrea Bocelli che ha finanziato il progetto del polo, assieme al cantante Al Bano e all’attrice e cantante Serena Autieri. "Rispettando i tempi stabiliti, abbiamo inaugurato una scuola che è già sulle riviste di architettura più prestigiose del mondo – ha detto il sindaco Sandro Parcaroli –. Un sentito grazie va ad Andrea Bocelli e a sua moglie Veronica: a settembre 2021 abbiamo iniziato la collaborazione con la Fondazione Andrea Bocelli, con dei progetti che facevano già della cultura e della ricerca gli obiettivi principali. In questo tempo abbiamo poi imparato a conoscerci e lavorare insieme".

Un hub, come sottolinea Parcaroli, unico nel suo genere. "Questo è un hub educativo unico in Italia che grazie alla Fondazione, ai sostenitori e ai donatori, sarà messo a disposizione di tutta la comunità. Un esempio che la generosità è un valore fondamentale per vivere in armonia. L’educazione è l’arma più potente per cambiare il mondo". A prendere la parola anche Filippo Saltamartini, assessore alla Sanità e vicepresidente della Regione Marche. "Gli interventi della Fondazione Bocelli hanno toccato sempre alcune delle zone più colpite del nostro territorio – ha affermato Saltamartini –. Questa è un’opera che permette di scegliere e formare davvero i nuovi talenti, frutto della collaborazione fra pubblico e privato". "La Fondazione è riuscita non solo a testimoniare la sua forza, ma ci ha dato testimonianza della cultura del fare e del fare bene – ha aggiunto Guido Castelli, commissario straordinario per la ricostruzione e riparazione –. Non è pubblico solo quello che nasce dall’azione pubblica, ma quello che serve alla comunità. In 158 giorni l’impegno preso è stato assolto e mantenuto". Laura Biancalani, direttrice generale di Abf, ha spiegato: "Educare vuol dire tirare fuori quello che i bambini hanno dentro, la loro creatività e il loro potenziale". Poi l’intervento della vicedirettrice Abf, Silvia Gualdani: "Un grazie va alla comunità con cui celebriamo questo momento bellissimo. Comunità e valore sono le basi della nostra storia e del futuro". Una pioggia scrosciante ha interrotto le parole sul palco, che da programma dovevano essere seguite da esibizioni di numerosi artisti ospiti. A incantare il pubblico, invece, solo Al Bano con "Nel sole".