"La scuola funziona, il Pd strumentalizza"

di Giorgio Giannaccini

"Porto Potenza ha una scuola nuova, sicura e funzionante. Il Pd si metta l’anima in pace. Se i vigili del fuoco avessero riscontrato problematiche importanti, la scuola di viale Piemonte sarebbe stata chiusa immediatamente da loro". Così il sindaco di Potenza Picena, Noemi Tartabini, ribatte a quanto avevano denunciato i dem, i quali affermavano in una nota, firmata dal segretario locale Stefano Dall’Aglio, che il plesso scolastico registrerebbe svariate criticità, dai bagni non funzionanti alle infiltrazioni d’acqua negli infissi. Un vero e proprio "fallimento" lo avevano definito. "Leggendo quanto diffuso nei giorni scorsi dal Pd cittadino, viene da chiedersi se i consiglieri di minoranza comprendano la gravità dell’esporre un quadro distorto, surreale e ingiustificatamente allarmistico – afferma la Tartabini –. La scuola è progettata e realizzata da professionisti che hanno vinto un bando europeo, collaudata, e approvata da Genio civile, Asur, vigili del fuoco e da tutte le autorità di cui la normativa richiede pareri. Gli spazi sono stati pensati per la fruizione da parte dei soli alunni della scuola elementare. In via del tutto transitoria – aggiunge il primo cittadino –, oggi l’edificio, grazie alle sue dimensioni e alle relative autorizzazioni, ospita anche quelli della media, con una inevitabile ridefinizione delle aree. E allora l’auditorium, la cui conformazione progettuale è stata pensata per essere solo auditorium, diventa anche aula di musica. Le altre aule laboratoriali, in cui gli alunni avrebbero dovuto trascorrere un tempo ridotto, diventano aule ordinarie per l’intero orario di lezione". Tuttavia, la Tartabini ci tiene a sottolineare che non si può "definire criticità l’otturazione di bagni a causa dell’eccessiva quantità di carta non idrosolubile (destinata alle mani) gettata nel wc. Così come lascia perplessi la descrizione distorta del sopralluogo effettuato dai vigili del fuoco, concordato, e di routine, previsto per il rilascio del certificato prevenzione incendi. Ciò che è stato prodotto – osserva il sindaco – è una nota con richiesta di integrazione, in aggiunta alla sistemazione di elementi finalizzati a regolarizzare la pratica antincendio: si è dunque provveduto ad alzare il volume dell’allarme, a implementare la segnaletica specifica, a fornire il certificato di conformità delle tende. I vigili del fuoco sono gli stessi che hanno visionato e approvato il progetto a suo tempo. Quindi a cosa assistiamo oggi? All’ennesima strumentalizzazione politica di un’opera che la città aspettava da anni. Ricordiamo al Pd che quest’amministrazione, dopo aver adeguato gli edifici di Potenza Picena, ha in programma di proseguire per realizzare anche la scuola media e la scuola dell’infanzia a Porto Potenza, di cui già sono state reperite le risorse ministeriali e stanno andando avanti le procedure".