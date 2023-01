"La scuola materna Rodari riaprirà lunedì"

di Giorgio Giannacini

"Lunedì siamo pronti a riaprire la scuola materna Rodari di via Ancona. Comunque la decisione la prenderemo domani mattina al termine del sopralluogo, che sarà effettuato dall’ufficio tecnico e dalla ditta Mtb, incaricata all’intervento di derattizzazione". E’ stato questo il messaggio lanciato ieri pomeriggio dal sindaco di Porto Recanati, Andrea Michelini, nell’incontro in Comune con il preside Corrado Giulio Del Buono e i rappresentanti di classe della scuola materna. Presenti anche il capogruppo di maggioranza Valentina Lucchetti e il dsga della scuola Silvia Giampaoli. "A oggi la scuola è sicura, ma dobbiamo appurare se all’ultimo non si verificherà un’altra intrusione dei topi – ha aggiunto Michelini –. In tal caso: cinque classi saranno trasferite nel plesso di via Alighieri e tre nell’ex scuola Diaz di corso Matteotti". Il primo cittadino sottolinea "che la chiusura della scuola materna di questa settimana è scattata come misura cautelativa. A dicembre, la porzione della scuola interessata al problema comprendeva l’area mensa e tre aule: così le classi erano state spostate in un’altra ala, che era in sicurezza. Poi il 9 gennaio sono ricominciate le lezioni, e il problema si è ripresentato il giorno dopo, il 10 gennaio, nell’ala che prima era in sicurezza: lì sono stati avvertiti degli odori sgradevoli. Perciò quel giorno, alle 19.30, si è proceduto con la chiusura della scuola. Mercoledì, gli operai del Comune e la ditta Mtb hanno svolto una perlustrazione nei muri del controsoffitto ed è stata trovata una carcassa di topo, dunque è partito il monitoraggio. Altre tre carcasse erano state trovate a gennaio, durante le feste natalizie, nell’altra ala. Sempre nelle festività abbiamo effettuato continui sopralluoghi, inoltre gli operai avevano chiuso tutte le intercapedine dei controsoffitti per non far entrare i topi nella struttura. Il 5 gennaio abbiamo mandato all’Asur la relazione che ci è stata fornita dalla ditta Mtb". Il direttore dei servizi generali e amministrativi della scuola, Silvia Giampaoli, precisa poi: "Non c’è mai stato pericolo per i bambini, perché i topi sono solo passati nei muri interni, e non per i corridoi o nelle aree giochi. Era solo un problema di odore".