La scuola per attori di Riccioni. A battesimo ‘Cinema che passione’

Domenica pomeriggio è stato tagliato il nastro della scuola per attori "Cinema che passione" di Simone Riccioni e Anna Laura Pesallaccia. La scuola, nata a gennaio 2020, è stata ospitata negli scorsi anni in alcune strutture della zona, ma da domenica ha una sede tutta sua, in Via Lombardi 87 a Passo del Bidollo di Corridonia. "È sempre emozionante – dice Simone Riccioni – inaugurare la sede definitiva di un progetto che ci sta a cuore e a cui stiamo lavorando con infinita passione. Ad oggi – spiega – abbiamo cinque corsi con 80 allievi che hanno dai 12 ai 60 anni. I docenti sono Ettore Cappelli per la recitazione, Federica Biondi per la regia, Stella Ferrucci per la logopedia e, Silvia Capponi per il movimento corporeo oltre a master class con casting director". "‘Cinema che passione’ – continua l’imprenditrice e produttrice amministrativa Anna Laura Pesallaccia – è diretto e coordinato dall’attore, autore, produttore cinematografico Simone Riccioni, che dopo anni di impegno è riuscito a creare nel Maceratese una palestra per attori". L’inaugurazione è avvenuta alla presenza dell’assessore del Comune di Corridonia Massimo Cesca, don Fabio Moretti, amici, parenti e allievi della scuola che vuole essere un punto di riferimento per la formazione nell’ambito cinematografico dando, a chi vuole arricchire le sue conoscenze, a chi vuole imparare il mestiere di attore o semplicemente a chi si vuole divertire, l’opportunità di studiare con attori, registi, sceneggiatori e produttori cinematografici. Uno staff di professionisti si occupa del progressivo inserimento degli attori nel mondo del lavoro, attraverso una serie di esperienze pratiche tra le quali il lavoro con la telecamera, le preparazioni ai provini, la gestione dei contratti degli attori. Gli allievi vengono rappresentati dall’agenzia interna della scuola. Il corso si svolge da ottobre a maggio per un totale di 120 ore. Info sul sito www.linfacrowd.com.