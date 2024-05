"La Scuola per genitori". Luogo di ascolto e dialogo

Inizieranno lunedì alle 21 gli incontri di sostegno alle competenze genitoriali promossi dal Comune, dalla cooperativa Il Faro e dall’Ast 15. Gli appuntamenti del progetto "Scuola per genitori", che avvia la sua seconda edizione, tratteranno col supporto di professionisti come consulenti e psicologi tutto ciò che concerne le difficoltà dei rapporti tra genitori e figli in età scolastica. "I genitori hanno bisogno di coordinate per gestire problematiche giovanili inedite – ha detto l’assessore alle politiche sociali Francesca D’Alessandro presentando il progetto –, isolamento, autolesionismo, apatia, ansia. Situazioni per cui i genitori si trovano impotenti e su cui l’amministrazione, per cui la famiglia è un valore fondamentale, vuole dare una mano. Gli incontri sono gratuiti. La scorsa edizione è stata molto partecipata, ad ogni appuntamento sono venute tra le cinquanta e le ottanta persone".

Gli incontri si svolgeranno tutti dalle 21: lunedì prossimo alla parrocchia Santa Madre di Dio, la sera successiva all’Immacolata e quella dopo ancora alla parrocchia di Villa Potenza; i primi tre incontri avranno come tema comune l’imparare a conoscersi come genitori. Si proseguirà il 20, 21 e 22 maggio quando si metteranno al centro le tecniche e gli strumenti di comunicazione per poi passare, 27, 28 e 29, a parlare di gestione dei conflitti, facendo sì che siano costruttivi. "Per educare la triangolazione tra ragazzi, scuole e famiglie è fondamentale. La forza di questo progetto, oltre che nella gratuità, sta nel aver cucito addosso i bisogni della cittadinanza – ha asserito una delle psicologhe del progetto, Federica Miluch –, l’amministrazione e la cooperativa hanno intercettato esigenze diffuse. I genitori devono imparare ad accettarsi; amore, autenticità e autostima sono centrali e, citando la Montessori, direi che il genitore non costruisce il bambino, lo custodisce". La consulente familiare Stefania Carluccio ha raccontato: "Molti genitori hanno trovato, nella scorsa edizione, un luogo che li ha accolti nella difficoltà. Anche solo poter parlare e confrontarsi è una grande consolazione; c’è un grande bisogno di sentirsi ascoltati senza giudizio". Beatrice Pini, della cooperativa Il Faro, ha spiegato: "Le parrocchie hanno dato la disponibilità degli spazi; sono stati scelti quartieri che l’anno scorso non erano stati toccati dall’iniziativa. Anche le scuole stanno dando una mano nella diffusione".