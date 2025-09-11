La segretaria Schlein a Camerino : "Attacco silenzioso all’università"

Università e servizi nelle aree interne: questi i due grandi temi, legati a doppio filo, che la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein ha toccato durante la sua visita a Camerino in vista delle elezioni regionali di fine settembre. Con lei anche il deputato marchigiano Augusto Curti e i candidati al consiglio regionale per la circoscrizione di Macerata Romano Carancini, Clara Maccari, Leonardo Catena e Andrea Marinelli. "L’università è sotto attacco, seppure in maniera silenziosa e subdola – dice Schlein –; nelle Marche ci sono quattro università pubbliche importanti e significative, che hanno subito 10 milioni di tagli e visto il presidente Acquaroli aprire le porte all’università privata. Ci si illude che con la fusione ci possa essere un risparmio, ma si disperderebbe la specificità. Ciò che noi pensiamo è che si lavora meglio in sinergia, diversificando l’offerta ma senza cancellare quel tratto identitario che viene dal contatto tra professori, studenti e territorio, da cui spesso dipende la scelta del polo al quale iscriversi".

La segretaria del Pd ha poi espresso preoccupazione per la situazione in cui versano le aree interne marchigiane: "Esse rappresentano il 60% del territorio ed il 22% della popolazione dell’intero Paese, la sanità del futuro è la sanità del territorio – prosegue Schlein –: se si vuole contrastare lo spopolamento, che in alcuni comuni ha fatto andar via il 10-15% della popolazione, bisogna portare qui i servizi, ossia pagare meglio medici ed insegnanti che vivono nelle aree interne". Tra le proposte per le aree interne, una defiscalizzazione temporanea per le attività economiche: "Aprire una bottega artigiana o una piccola industria a Camerino non è la stessa cosa che aprirla ad Ancona, la buona politica è quella che costruisce risposte su misura ad esigenze diverse", conclude Schlein.

Alessio Botticelli