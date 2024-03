La sensibile amicizia tra l’uomo e la cicogna che fa bene al pianeta

"La favola delle nuvole e del profumo" è il titolo dello spettacolo che andrà in scena domani al teatro Comunale di Treia alle 17. Si tratta del quarto e ultimo appuntamento della rassegna ’Domeniche da favola’, dedicata ai ragazzi e famiglie. Una stagione che ha confermato tutto il suo potenziale, facendo registrare un incremento di pubblico rispetto al passato, segno di un progetto con il quale la gente è entrata in confidenza, di cui le famiglie si fidano, per far vivere ai loro figli un’esperienza diversa e importante, di divertimento certo, ma con risvolti che investono la formazione, la socialità e la crescita. L’appuntamento di domani è un lavoro che ci racconta del più grande trasloco che mai l’umanità sia stata costretta a fare, quello che ha spostato la vita sopra le nuvole causa l’impossibilità di poterlo continuare a fare sulla Terra. È la storia dell’amicizia tra un uomo e una cicogna, del loro stralunato tentativo di dar corso ad umanità diversa, capace di avere rispetto del pianeta.