La sentenza della discordia: "È un problema culturale. Il patriarcato incide ancora"

Una ragazza che accetta di appartarsi in macchina con uno sconosciuto, in tarda sera e in un luogo isolato, e di scambiarsi effusioni con lui, deve sapere cosa aspettarsi; soprattutto se ha già avuto rapporti, e dunque è "in condizione di immaginarsi i possibili sviluppi della situazione". Con queste motivazioni il tribunale di Macerata aveva assolto un 31enne (all’epoca dei fatti 25enne) dall’accusa di violenza sessuale nei confronti di una 17enne. Una sentenza poi ribaltata dalla Corte d’Appello di Ancona che ha condannato il giovane a tre anni. La psicologa, psicoterapeuta e criminologa forense Margherita Carlini (nella foto) riflette sul verdetto pronunciato in primo grado, evidenziando che il problema è "prima di tutto culturale".

Cosa pensa della sentenza di primo grado? Il linguaggio usato rischia di sfociare nella vittimizzazione secondaria? "Più che commentare la sentenza credo sia importante concentrarci sul ragionamento che ha portato all’assoluzione di primo grado. Che difetta da un lato perché aderisce al riferito dell’imputato mettendo in discussione e in alcuni passaggi non dando credito alle parole della vittima, dall’altro perché ricerca nelle condotte e nelle abitudini della vittima una quota di responsabilità in riferimento a quanto accaduto. Questo sicuramente pone in essere azioni rivittimizzanti".

C’è rischio che, a fronte di questi episodi, donne e ragazze siano meno incentivate a denunciare? "Sappiamo che gran parte del fenomeno è rappresentata dal sommerso, dalle donne cioè che non denunciano. La difficoltà è maggiore nel caso della violenza sessuale. Leggere motivazioni di questo tipo rischia di allontanare ancora di più le donne dal sistema giustizia".

La sentenza di appello però ha ribaltato la situazione… "L’appello ha riconosciuto una responsabilità all’imputato; ora bisogna aspettare di leggere le motivazioni che sostengono questa decisione".

Come intervenire e formare le istituzioni, come giudici, forze dell’ordine, assistenti sociali? "La formazione agli operatori e alle operatrici che a vario titolo si interfacciano con le vittime di violenza è prevista e raccomandata anche dalla normativa internazionale. Dovrebbe essere però strutturata e organizzata in maniera capillare e continuativa. Non esistono ad oggi percorsi formativi sulla questione che siano obbligatori".

È anche una questione culturale, di patriarcato? "È prima di tutto un problema culturale. Anche facendo formazione, nella valutazione che ognuno di noi opera, intervengono le nostre visioni personali e il bagaglio valoriale e culturale che abbiamo strutturato. Incide sicuramente la cultura patriarcale nella difficoltà a riconoscere alle donne il diritto di autodeterminarsi liberamente in tutte le fasi del rapporto e nell’attribuzione di centralità della volontà delle donne nella sfera sessuale".