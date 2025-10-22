La sentenza della discordia: "Per i magistrati se l’era cercata, così colpevolizzano la vittima"

"Le motivazioni adottate dai giudici nella sentenza del tribunale di Macerata mi hanno lasciato perplessa, sembrano quasi colpevolizzare la vittima e risentire di una mentalità retrograda, d’altri tempi". A parlare è la deputata maceratese del Pd Irene Manzi, colpita in particolare dalla parte della sentenza di primo grado che recitava: "Si rammenta che la ragazza per sua stessa ammissione aveva già avuto rapporti sessuali completi e usava la pillola anticoncezionale, dunque era in condizione di immaginarsi i possibili sviluppi della situazione".

L’onorevole premette: "Una sentenza va sempre letta nella sua interezza, ma, a prescindere dall’esito giudiziario, il linguaggio utilizzato dai magistrati stupisce. Non è condivisibile. Il consenso non è da legare al fatto che la ragazza abbia avuto precedenti esperienze sessuali o meno. E nel caso specifico potrebbe essere stata d’accordo a scambiarsi effusioni con l’imputato, ma poi aver cambiato idea; e il no è no, va inteso e rispettato. Le motivazioni dei giudici per assolvere il ragazzo accusato di violenza sembrano più un giudizio morale, etico. Come se la ragazza si fosse messa nelle condizioni di essere aggredita, il classico "se l’è cercata", ed è qui che può subentrare la colpevolizzazione". Ovvero la tendenza a incolpare le donne vittime di violenza per ciò che hanno subito. La cosiddetta "vittimizzazione secondaria", a causa delle risposte delle istituzioni. "Aver avuto rapporti sessuali in precedenza – prosegue la deputata dem – non può essere né un’attenuante per l’autore né un’aggravante per la vittima. E non giustifica ovviamente la violenza. Sentenze come questa, per chi non ha una rete di protezione intorno, potrebbe scoraggiare donne e ragazze a denunciare".

Poi in appello la situazione si è ribaltata, con la condanna a tre anni per violenza sessuale. "L’auspicio è che la vittima, che all’epoca dei fatti era minorenne, abbia ritrovato in questi anni – continua Manzi – la serenità necessaria rispetto alla vicenda che l’ha coinvolta. Al di là di come è evoluta la vicenda, bisogna lavorare molto sulla sensibilizzazione e sulla prevenzione, a partire dalla formazione di magistrati e operatori. Importante anche il fronte culturale, insegnando ai ragazzi il senso del rispetto. Alla Camera è in atto una discussione sulla proposta di legge sul consenso". Aggiungono proprio su questo i parlamentari del Pd in commissione femminicidio Cecilia D’Elia, vicepresidente, Sara Ferrari, capogruppo dem, Filippo Sensi, Valeria Valente, Antonella Forattini e Valentina Ghio: "La sentenza choc del tribunale di Macerata, che aveva assolto in primo grado un giovane dallo stupro perché la ragazza non era vergine e quindi sapeva cosa l’aspettava sul sedile posteriore di un’auto, conferma che in Italia c’é assoluto bisogno di una legge sul consenso".

"Chiediamo alla commissione bicamerale di inchiesta sul femminicidio e al Parlamento tutto – proseguono dal Pd – di schierarsi senza distinzione di colori politici e appartenenze su una battaglia per l’approvazione di un testo di civiltà per le donne. La Convenzione di Istanbul é chiara: il consenso a un rapporto sessuale deve essere esplicito, libero e come tale revocabile in qualsiasi momento. Alla Camera ha iniziato l’iter il progetto di legge a prima firma Boldrini. La destra non ostacoli l’approvazione di una legge che, introducendo due parole in una fattispecie di reato già esistente, consentirebbe di far progredire il nostro ordinamento sul piano dei diritti e del rispetto della libertà e dell’autodeterminazione delle donne. É una battaglia da condurre senza distinzioni politiche".