La sentenza nel merito

1 La procedura

Nel 2019 l’imprenditrice di Gualdo Laura Lai acquista un terreno per 120mila euro tramite un’asta giudiziaria. Per l’affare accende un mutuo, con rate di duemila euro. Il vecchio proprietario, per i debiti del quale il terreno era andato all’asta, fa subito opposizione agli atti esecutivi, ma l’aggiudicazione diventa definitiva

2 Il colpo di scena

Nei giorni scorsi il tribunale ha accolto i rilievi del debitore, che aveva evidenziato come la pubblicità sul portale delle aste era stata fatta solo per 36 giorni invece di 45. Nel frattempo, la famiglia Lai aveva pagato i 120mila euro tramite mutuo e i soldi sono andati ai creditori del precedente proprietario del terreno. Riprendere il denaro diventa così molto difficile