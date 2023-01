La serata anti-mafia lascia il segno: tutto esaurito per "Gli invisibili"

Successo per la serata sulle vittime della mafia. Lo spettacolo, dal titolo ‘Gli Invisibili. La solitudine dei giusti’, si è svolto giovedì sera al teatro Annibal Caro: in scena la ‘Nuova Compagnia Teatrale’ di Verona che ha dato voce ad alcune vittime della criminalità organizzata. Si tratta di agenti della scorta ed autisti di magistrati e commissari di Polizia: Antonio Montinaro, Angelo Corbo, Saveria (madre di Roberto Antiochia) ed Emanuela Loi. Diverse le istituzioni in sala. Ad assistere alle scene c’era il questore di Macerata Vincenzo Trombadore insieme al Capo Gabinetto Edoardo Polce e ai vari comandanti delle forze dell’ordine. Partecipe una folta delegazione del Comune e i dirigenti degli istituti comprensivi, tra cui Edoardo Iacucci via Tacito, Pamela Tomassi dell’istituto Regina Elena e Gianni Mastrocola per l’Ipsia. "Noi tutti – ha detto il vicesindaco Claudio Morresi – abbiamo l’obbligo e il dovere di diffondere l’esempio, soprattutto alle nuove generazioni, di quegli uomini e di quelle donne che hanno sacrificato la propria vita per combattere la mafia e servire lo Stato, in modo che possano continuare a vivere nelle azioni e nei pensieri. La memoria è una condizione necessaria per continuare la battaglia".