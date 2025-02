"La sete nel bosco", il documentario di Vecchioli nelle scuole

Il documentario "La sete nel bosco" di Carlo Vecchioli - presentato a novembre scorso all’auditorium della Biblioteca Mozzi-Borgetti in collaborazione con il Comune di Macerata, il Museo civico di Storia Naturale, l’Associazione Amici del Museo di storia naturale e Macerata Musei – entrerà nelle scuole e nei Cea. "È da qualche anno che – spiega il medico e zoologo Vecchioli (foto) – vengo invitato a raccontare a studenti e docenti, i miei documentari realizzati all’interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini con l’utilizzo delle foto trappole e noto grande interesse e curiosità".

Da dove e quando partirà questo tour divulgativo e didattico? "Per questo mese inizierà domani al Cea di Fiastra, il 20 si andrà a San Ginesio, per poi tornare a Fiastra il 25 e terminare il 28 all’istituto comprensivo Dante Alighieri di Macerata. Nello specifico saranno coinvolti giovani di San Ginesio, Visso, Pieve Torina, Valfornace, Fiastra e Macerata".

Quanti animali ha filmato in questo documentario? "Una ventina fra cui il cervo, il capriolo, il lupo, il gatto selvatico, la volpe, il tasso, l’istrice, lo scoiattolo, l’astore, l’allocco, il picchio verde e quello rosso".

Qual è il nesso fra gli istituti scolastici e i Comuni con il Museo Civico di Storia Naturale, il MU.BI e l’Associazione Amici del Museo? "Noi dell’Associazione Amici del Museo sentiamo la necessità di trovare un aggancio, anche attraverso i miei documentari – conclude Vecchioli – per far conoscere il nostro territorio ricco di biodiversità e per ricordare che il Museo civico di Storia Naturale e l’annesso Mu.Bi. offrono conoscenze straordinarie".

