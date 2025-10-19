La Settempeda fa harakiri. Solo un pari con l’Azzurra

SETTEMPEDA

2

AZZURRA COLLI

2

SETTEMPEDA: Marchegiani, Dutto, Zappasodi, Brandi, Quadrini (38’ st Eugeni), Borgiani (20’ st Ammora), Pagliari, Perez, Montanari (32’ st Bernabei), Tulli (20’ st Rango), Guermandi (32’ st Compagnucci). All. Pierantoni.

AZZURRA COLLI: Filiaci, Sabatini, Ciotti, Filipponi, Felicetti, Angelini (20’ st Cardinali), D’Amicis (7’ st Salvucci), Gabrielli (38’ st Neri), Valentini, Esposito, Pampano. All. Alfonsi.

Arbitro: Ciccioli di Fermo.

Reti: 9’ Guermandi, 33’ Perez, 8’ st Valentini, 47’ st Felicetti.

La Settempeda si fa autogol al secondo minuto di recupero e perde l’occasione giusta per battere l’Azzurra Colli. Il pareggio però ci sta, perché nella ripresa la formazione ospite – dopo il 2-0 di fine primo tempo – è entrata in campo con la determinazione giusta e, una volta accorciato lo svantaggio, ha creato tutte le premesse per arrivare al 2-2 conclusivo. Vittoria sfumata in pieno recupero, dunque, per la Settempeda.

I biancorossi di casa, tuttavia, hanno avuto l’occasione di chiudere il conto con il nuovo entrato Ammora che, in contropiede, ha evitato l’uscita di Filiaci e ha calciato in rete a porta vuota, ma con un grande recupero Felicetti ha rinviato sulla linea di porta. Proprio quel Felicetti che, ben piazzato nell’area piccola, sugli sviluppi di un calcio di punizione, ha preso in faccia il rinvio di Pagliari firmando involontariamente il pareggio in pieno recupero.

In precedenza il 2-0 della Settempeda era stato firmato da Guermandi e Perez, grazie a due ottime giocate nel primo tempo, mentre in avvio di ripresa era stato bravo Valentini a riaprire il match con un preciso sinistro.

m. g.