La settimana culturale a scuola: "Non soltanto lezioni in classe"

Abbiamo trascorso una settimana diversa dalle altre, cioè la settimana culturale, mentre alcuni studenti hanno intrapreso un viaggio studio in Spagna o in Francia. Durante questa settimana abbiamo svolto delle attività divertenti e istruttive. Lunedì, il primo giorno, abbiamo realizzato un laboratorio di italiano in cui abbiamo inventato e descritto un animale fantastico per creare un "bestiario" di classe; poi abbiamo svolto degli esperimenti durante il laboratorio di scienze, per scoprire come funziona la tensione superficiale dell’acqua. Infine abbiamo partecipato al progetto Red dove abbiamo sperimentato delle attività teatrali finalizzate a riflettere sul digitale, sul cyberbullismo e sulle fake news. Il giorno successivo abbiamo intrapreso un’attività pratica, Edustrada, che ci ha consentito di apprendere l’uso appropriato della bicicletta, attraverso dei percorsi ad ostacoli fatti in palestra. Dopo sono arrivate delle specialiste che ci hanno fatto praticare alcuni esercizi di "shiatsu", spiegandoci il significato di questa disciplina, che si basa sull’attrazione dei punti di energia del nostro corpo. Successivamente ci siamo scatenati con il karaoke, divertendoci a suon di musica. Mercoledì abbiamo di nuovo fatto degli esperimenti di scienze per dimostrare la presenza dell’ossigeno nell’aria. Poi abbiamo svolto delle attività sul computer di consolidamento di italiano, in seguito, nell’ultima ora, abbiamo giocato a "Taboo" in inglese creando delle sfide per indovinare più parole possibili. Giovedì abbiamo pitturato dei fiori variopinti con la tecnica del "country painting", usando le tempere. La giornata si è conclusa con la lettura guidata dei quotidiani e con delle attività grazie alle quali abbiamo imparato come funziona il giornale. Il venerdì è stato dedicato ad un’uscita sul territorio per una visita al "Mubi", museo della biodiversità, per riflettere su tematiche di educazione ambientale. L’ultimo giorno abbiamo potuto giocare a "Just dance" nell’ora di musica e successivamente abbiamo costruito delle buche e dei percorsi per il minigolf da usare con la professoressa di scienze motorie. Subito dopo abbiamo rafforzato la grammatica di inglese e spagnolo con esercizi e giochi linguistici. La settimana culturale per tutti gli studenti è stata un’esperienza divertente e rilassante. Questi giorni sono stati appassionanti perché si svolgono attività sia mattutine che pomeridiane che insegnano l’importanza della diversità, dell’arricchimento culturale e dell’approfondimento delle tematiche di educazione civica. Nel complesso ricorderemo questi momenti davvero fantastici mettendo in pratica gli insegnamenti appresi.

Isabella Brachetti Cotognini, Alice Barchiesi, Noemi Bonfigli, Mia Sabbatini, Serena Sobrini 1ª B