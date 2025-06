La settimana del mister. Ecco tutti i papabili

Fatta la Società, definito l’organigramma dirigenziale, affidata a Josè Cianni la responsabilità dell’area tecnica (tramontata nel frattempo la possibilità che era stata ventilata di un affiancamento con l’esperto Claudio Cicchi apprezzato per il suo lavoro a Civitanova), quella che si apre sarà la settimana decisiva per la Recanatese con la scelta dell’allenatore ed i primissimi nomi dei giocatori tra conferme (poche) e nuovi arrivi (parecchi).

Il "nodo" più grande da sciogliere e che ha creato comprensibili ansie tra i tifosi era quello relativo al futuro del club e la sinergia che si sta creando tra la famiglia Guzzini (con l’impegno di Massimiliano in prima persone) e la nuova "anima" civitanovese dovrebbe essere foriera di buone novelle con, a disposizione, un budget che potrebbe essere in grado di garantire se non un futuro radioso, almeno la possibilità di allestire un organico competitivo. Come preannunciato domani sarà in programma un atteso CdA dal quale scaturirà quasi certamente la scelta dell’allenatore sulla quale poi dovrà "lavorare" il DT. I papabili sono noti: Clementi, Fucili, Lauro e Savini che abbiamo messo in rigoroso ordine alfabetico con le quotazioni decisamente in rialzo per quest’ultimo con il quale Cianni avrebbe avuto già un paio di colloqui. Ad un primo sondaggio iniziale ci sarebbe stato poi un approfondimento di natura molto più tecnica, andando, come si suol dire, al fondo degli argomenti. Un’intesa verbale potrebbe già essere stata raggiunta e l’ex Mister della Fermana accetterebbe l’incarico di corsa anche perché sarebbe la sua prima vera esperienza come head-coach da Luglio perché le 8 giornate trascorse sulla panchina canarina fanno oggettivamente, poco testo. Fucili, che ambiva legittimamente ad un ingaggio tra i prof., piace per quello che con sapienza e pazienza ha saputo costruire a Fossombrone. Il pedrigree di Clementi parla da solo mentre anche Lauro ha i suoi estimatori per il suo modus operandi ed i recenti risultati. Non si dovrebbe dunque sfuggire da questo poker di candidati mentre su Giandonato si faranno delle riflessioni introducendolo nello staff ma senza responsabilità apicali, almeno all’inizio. Non è nemmeno detto che appenda le scarpette al chiodo anche perché, per quanto intravisto, non sembra proprio un calciatore al tramonto. In fondo deve ancora compiere 34 anni e ben altri esempi di longevità riscontriamo nel football odierno. Parallelamente si opera su altri fronti con una graduale e sempre maggiore condivisione di responsabilità tra Angelo Camilletti ed il neo DG Massimo Giulietti al quale dovrà essere concesso del tempo per entrare in tutti i meccanismi, specie considerando le complessità di una realtà che, l’anno scorso, schierava 18 compagini. Praticamente scelta infine la sede del ritiro: si tornerà nell’amena Sefro facendo base all’Hotel "Da Faustina" che ha anche il vantaggio di un bel campo sportivo praticamente ad un passo. Non si esclude però una prima fase della preparazione in sede.

a. v.