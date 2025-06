La Settimana delle Marche a Osaka

È stata inaugurata ufficialmente domenica la Settimana delle Marche a Expo 2025 Osaka. L’evento, alla presenza del commissario generale per l’Italia ad Expo 2025 Osaka Mario Vattani, è stato aperto dal saluto del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, collegato in diretta con Osaka da Palazzo Raffaello.

"La presenza delle Marche ad Expo Osaka 2025 è un’importante opportunità per il nostro territorio, le imprese e l’internazionalizzazione del Made in Marche – ha detto il presidente Acquaroli – . Grazie alla sinergia del “Sistema Marche”, ci presentiamo a un evento sempre straordinario, aprendoci a circuiti, mercati e culture diverse, ma sempre più attenti alla qualità, al design e all’artigianalità che rendono unici i prodotti marchigiani. Questa occasione ci offrirà nuove opportunità per far crescere il nostro sistema produttivo. Il nostro export continua ad aumentare ed è già orientato anche verso questa parte del mondo, ma Osaka ci permetterà di esplorare nuovi orizzonti".