"La sfida con Carancini?. Ognuno di noi è differente. Il mio è un mondo civico"

"Avrei potuto ritirarmi a vita privata dopo avere dato tanto in 15 anni, ma quando ho ricevuto l’invito dalla lista di Matteo Ricci ho pensato di poter garantire un contributo competente grazie all’esperienza acquisita e contribuire alla vittoria del centrosinistra". Stefania Monteverde è la capolista provinciale della civica Matteo Ricci - Presidente alle elezioni regionali del 28 e 29 settembre. "In questi anni – aggiunge la docente di Filosofia e storia – ho dato una testimonianza di cosa sia l’impegno politico civico, sin dall’inizio ho detto di volere portare la politica fuori dai palazzi, ed è quello che ho fatto. È un modo di fare politica basato sull’ascolto, sulla condivisione, sulla critica costruttiva. Ecco cosa è il civismo: creare una lista con nomi scelti dalla società, con amministratori che rappresentano la cittadinanza attiva, vicina alla gente".

Monteverde, nel centrosinistra potrà togliere voti a Carancini (Pd) di cui è stata vicesindaco?

"Ognuno di noi rappresenta una differenza. Io sono del movimento civico e da tempo porto avanti un modo di vedere, una critica costruttiva che può condurre a una dimensione nuova. Poi ogni elettore fa la sua scelta".

Qual è nel centrosinistra l’aspetto positivo?

"Per la prima volta ci presentiamo in modo unitario".

E lei cosa può garantire?

"Porto 15 anni di esperienza, di cui cinque all’opposizione in cui ho chiesto alla maggioranza risposte sicure sul Convitto, sul San Paolo, sulla ricostruzione. Credo che in cinque anni abbia dimostrato serietà, attenzione ai problemi delle persone, capacità di ascolto".

Teme che questa lista non abbia voti a sufficienza per far sentire la sua voce all’interno della coalizione?

"No. Ci sono nomi estremamente autorevoli a livello regionale e locale. Ci sono personalità di grandissima forza con Matteo Ricci che ha dimostrato di avere colto l’esigenza che non bastano i partiti, ma occorre rappresentare la gente".

Cosa ha in più questa lista civica?

"Quante persone non hanno votato di recente? È un segno di sfiducia nei partiti? Ecco, penso che la nostra lista abbia la forza di rappresentare questo bisogno di essere rappresentati a chi non vede nei partiti chi dà le risposte richieste".

E che aria tira dagli incontri?

"Sento tanta rabbia e delusione per questi cinque anni e nel contempo una disponibilità a darci fiducia per un cambiamento reale. Lo sento nell’entroterra e lo sento a Macerata dove c’è un declino della città, nella cura, nei trasporti, nei cantieri infiniti, nella ricostruzione lenta e questo declino lo vediamo in Regione. E cosa dire poi del silenzio sul nuovo ospedale per il quale il sindaco Parcaroli era disposto a incatenarsi. Occorre un differente modo di fare politica, di fare rete e non di andare in ordine sparso".