La sfida di Gioia De Angelis: "Ragazzi autistici al lavoro, ecco la nostra birra inclusiva. Siamo una vera impresa"

"Ero in vacanza negli States quando in un momento di relax ho immaginato un’impresa lavorativa a tutti gli effetti, che coinvolgesse i ragazzi affetti da autismo". L’ha pensata e l’ha creata la 38enne Gioia De Angelis, ascolana di origini ma oramai maceratese (risiede da anni in città), unendo la birra e il desiderio di dare vita a un’impresa sociale. Ed ecco il progetto "Birracca", un’opportunità di inclusione lavorativa per giovani adulti con diagnosi di autismo. "L’idea – spiega – era dare vita a una rivoluzione che fosse legata all’Accademia, dove questi giovani si sono formati, ma parlasse anche di altro, cioè di imprenditoria".

De Angelis, quindi è un progetto che parte da lontano?

"Esatto. In piena pandemia è stata aperta l’accademia formativa Astuta Ability Academy per giovani e adulti con diagnosi di autismo".

Da quanto tempo si occupa di autismo?

"Dal 2011".

Qual è stato il suo percorso di studi?

"Mi sono laureata a Macerata in Scienze e servizi sociali e poi in Pedagogia, a Padova in Psicologia".

Qual è l’obiettivo che vi siete posti all’inizio?

"Dare la possibilità a queste persone di affacciarsi nel mondo del lavoro e qualcuno ha trovato occupazione".

E per ampliare le possibilità è nata Birracca.

"L’idea è sempre quella di gettare le basi perché queste persone trovassero un’occupazione, poi essendo anche un’azienda etica vogliamo dare una parte degli utili all’azienda Senzarete, che produce la birra, e all’Accademia".

Perché Birracca?

"L’Accademia è chiamata "Acca" dai ragazzi".

Quando è iniziata la produzione?

"A ottobre scorso c’è stata la prima cotta di birra. È possibile ordinarla sul sito e acquistarla al punto vendita che si trova a Macerata in via Lorenzoni, dove c’è il magazzino e il laboratorio. I ragazzi etichettano, mettono le bottiglie nelle scatole, gestiscono il sito, la grafica".

Quante persone vi lavorano?

"Abbiamo attivato tre tirocini di inclusione sociale per ragazzi della provincia, poi a seconda delle varie iniziative stipuliamo altri contratti a chiamata".

Quanto è durata la fase di preparazione perché queste persone fossero pronte alla produzione?

"Sui sei mesi, ma senza Accademia non sarei mai riuscita ad abbracciare questo progetto. Durante la formazione abbiamo anche insegnato a questi ragazzi come prendere l’autobus per venire a Macerata, pagare il biglietto, la gestione della cassa, dare il resto e ad avvertire sempre se hanno preso o meno il bus, dove sono".

Però a volte possono verificarsi imprevisti.

"È l’imprevisto a mandarli in confusione. Loro, per esempio, sanno di dovere dare il resto e così sono disorientati quando un cliente restituisce il resto come mancia, essendo questa una variabile che non conoscono. Lo sciopero degli autobus ha per loro gli effetti di un cataclisma".

Quali sono state le difficoltà che avete incontrato nella prima fase?

"Per me è complessa la parte amministrativa e legislativa. I ragazzi hanno fatto il corso Haccp per la somministrazione, che abbiamo rimodulato per loro, così come quello per la sicurezza sul lavoro, essendo corsi tarati su persone senza ritardo cognitivo".

Qual è il suo ruolo in questo progetto?

"Sono l’amministratore unico della società Senzarete che produce Birracca e coordinatore dei servizi educativi dell’Accademia".

Chi vi ha incoraggiato nel percorso?

"I genitori hanno avuto fiducia nell’idea e ho avuto anche l’appoggio di alcuni imprenditori".

Dove producete la birra?

"A Maltignano sfruttando le ricette del mastro birraio Alessio Silvestri di Meno Amara, che sta chiudendo l’attività e ha sposato il nostro progetto".

Vi siete affacciati sul mercato, state constatando che ci sono i presupposti economici per guardare avanti con fiducia?

"I conti tornano, magari non tornano ancora per dare qualcosa all’Accademia e per assumere altre persone".

Avete in cantiere un’altra produzione di birra?

"A fine marzo ne avremo altri quattromila litri. Ci hanno chiamato per le feste dove i ragazzi hanno spillato la birra e per l’estate abbiamo in cantiere tante iniziative".

Qual è la reazione dei ragazzi dell’esperienza lavorativa?

"Sono molto contenti, hanno conosciuto ambienti nuovi, altre persone e si sentono a loro agio assieme agli altri".

Tempo fa ha immaginato questo progetto imprenditoriale e l’ha realizzato, adesso che ha imparato a sognare qual è il prossimo passo?

"Avere qui il birrificio".