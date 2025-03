La sfida di Luigi a 67 anni: "A piedi fino a Fatima, raccolta fondi per i bambini"

Un cammino della speranza, da Loreto a Fatima a piedi da solo, per una raccolta fondi. Con l’obiettivo di fornire un pasto quotidiano a scuola ai bambini di alcuni dei Paesi più poveri al mondo. È il progetto del 67enne (68 anni a luglio) Luigi Farroni di Ripe San Ginesio, volontario dell’organizzazione umanitaria "Mary’s Meals", "I pasti di Maria". In pensione da quattro anni e mezzo, prima lavorava al Cosmari. "Dalla raccolta differenziata alla raccolta fondi", dice lui sorridendo. Nel 2015, in uno dei suoi viaggi a Medjugorje (iniziati nell’86), mentre collaborava anche con uno studio di produzione audio-video, ha conosciuto il fondatore di "Mary’s Meals", lo scozzese Magnus MacFarlane-Barrow. Farroni è rimasto affascinato "dalla trasparenza, dall’efficacia e dalla semplicità" di questa realtà; ha iniziato a partecipare alle sue iniziative e da tre anni, per la raccolta fondi, porta la propria testimonianza nelle diocesi di Ancona-Osimo, Fermo, Macerata, Camerino, a fine messa. Con soli 22 euro si può coprire l’intero anno scolastico di un bambino: ogni singolo pasto costa circa 11 centesimi. Un pasto che cambia la vita. In estate verrà ufficializzato che "Mary’s Meals" ha raggiunto tre milioni di bimbi in 16 Paesi. E Farroni, in circa 110 tappe, ha pensato a questo cammino di almeno tre milioni di passi. Partirà il 25 marzo, Festa dell’Annunciazione, alle 8.30 da Loreto dopo la benedizione del vescovo, poi passerà per Macerata fino ad approdare a Tolentino. Loreto-Tolentino è la prima tappa. La meta finale sarà Fatima, dove dovrebbe arrivare a fine luglio, dopo aver attraversato Italia, Francia, Spagna e Portogallo. Per un totale di 3.500-4.000 chilometri (in base alle sue condizioni fisiche) a piedi, girando con un carretto sormontato da una tazza, simbolo di "Mary’s Meals", con su scritto: "Aiutaci a raggiungere e sfamare ogni giorno tre milioni di bambini", oltre al link e a tutte le informazioni utili per effettuare una libera donazione. "Farò degli aggiornamenti quotidiani online, grazie alla coordinatrice nazionale, qualora qualcuno volesse fare una tappa insieme a me – spiega Farroni –. Ho deciso di dare vita a questo progetto perché mi sono chiesto: "Cosa posso fare di più?". Quest’anno inoltre c’è il Giubileo". Farroni passerà a Roma, con il giro delle sette chiese, ad Assisi, Torino (per la Sindone), alla Sacra di San Michele in Val di Susa (poi forse al santuario de La Salette), a Lourdes e a Santiago. Il 67enne dovrà portare con sé scarpe, abbigliamento per pioggia e per ripararsi dal freddo. Nel Giubileo del 2000 era arrivato a piedi a Roma, passando per i Sibillini, in sei giorni. Ma il pellegrinaggio-cammino che sta per intraprendere è qualcosa di unico. "Ho diversi timori – ammette – ma bisogna scacciarli. Sarà più semplice di quello che uno immagina. "Mary’s Meals" ha volontari sparsi che mi daranno una mano a livello logistico; potrò dormire tra parrocchie, ostelli e famiglie. Ciò che mi spinge in questo cammino di solidarietà sono fede, speranza e carità. Fanno vincere ogni paura, so che non sono solo. Mi affido alla Sacra Famiglia". Da qui la scelta di partire il giorno dell’Annunciazione da Loreto. "Non c’è amore più grande di quello che si dona gratuitamente – conclude Farroni –. Nel 1981, quando avevo 23 anni, presi un biglietto di sola andata per il Sud America; sarei dovuto diventare un missionario laico in Paraguay. Lì invece conobbi quella che sarebbe diventata mia moglie. A distanza di anni, il Signore mi ha fatto questo dono: farmi sentire di nuovo in missione". Per info www.marysmeals.it.