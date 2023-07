La sfida di Menghini Il giorno della Carmen, Arlecchino e la corrida accendono lo Sferisterio

"Ho scoperto che fino agli anni Trenta del Novecento lo Sferisterio accoglieva la corrida. In origine, parlo dell’Ottocento, quando Macerata faceva parte dello Stato Pontificio, lo spettacolo consisteva nella "giostra dei tori", una lotta tra tori e cani, senza intervento dell’uomo. Erano manifestazioni legate al carnevale, uno sfogo offerto al popolo. Più tardi è invalso il modello importato dalla Spagna". Lo studio del regista Daniele Menghini sullo Sferisterio, ha portato a scoprire che le assonanze con la sua Carmen, primo titolo di apertura del Macerata Opera Festival in scena questa sera alle 21, non erano poche. E così all’interno dell’arena maceratese ha preso forma un’altra arena per la corrida, dove non mancherà un toro morto vegliato da Arlecchino. Il toro e la donna, soggetti connessi dalla comune appartenenza al mondo naturale, sono contraddistinti da un’energia infera, oscura (sia Carmen sia il toro hanno gli occhi neri), e sono rappresentanti del rimosso sociale, rientrano nella categoria del "diverso", dell’escluso. La donna e l’animale come offerte sacrificali nel ciclo eterno della natura. Una lettura archetipica che sonda le radici del profondo.

Nasce da questi spunti la nuova produzione di Carmen, capolavoro di Georges Bizet che inaugura l’edizione 59 del Mof per la regia di Menghini in collaborazione con il drammaturgo Davide Carnevali; le scene sono di Davide Signorini, i costumi di Nika Campisi, le coreografie di Virginia Spallarossa, le luci di Gianni Bertoli e la drammaturgia dell’immagine di Martin Verdross. Sul podio il direttore musicale del festival Donato Renzetti, interpreti vocali Ketevan Kemoklidze (Carmen), Ragaa Eldin (Don José), Fabrizio Beggi (Escamillo), Roberta Mantegna (Micaëla), Armando Gabba (Le Dancaïre), Saverio Fiore (Le Remendado), Paolo Ingrasciotta (Moralès), Andrea Concetti (Zuniga), Francesca Benitez (Frasquita), Alessandra Della Croce (Mercédès), Andrea Pistolesi (Un bohémien), Tina Chikvinidze (Une marchande) e l’attrice Valentina Picello. In buca la Form-Orchestra Filarmonica Marchigiana, e ancor il Coro Lirico Marchigiano "Vincenzo Bellini" diretto da Martino Faggiani, i Pueri Cantores "Zamberletti" diretti da Gian Luca Paolucci e la Banda Salvadei. La giornata di oggi si aprirà, però, alle 12 agli Antichi Forni con gli Aperitivi Culturali, organizzati dall’Associazione Sferisterio Cultura e curati da Cinzia Maroni. Il titolo dell’incontro è "Tu es le diable, Carmen?" , con il direttore Donato Renzetti, il regista Daniele Menghini e il drammaturgo Davide Carnevali.