La sfida di Parcaroli: "Chi non mi vuole più esca allo scoperto. Iommi? Ci penso io"

"Iommi? Me ne occupo io. Se qualcuno vuole mandarmi a casa, esca allo scoperto. Ma la città è dalla mia parte". Sandro Parcaroli ha festeggiato pochi giorni fa i tre anni da sindaco. Un compleanno quanto mai turbolento: le tensioni che hanno attraversato fin dal 2020 il centrodestra, sono esplose dopo la lettera di dimissioni (al momento congelate) dell’assessore Silvano Iommi per il caso del parcheggio a Rampa Zara.

Sindaco, l’assessore Iommi sarà sostituito?

"Ho una giunta che da tre anni lavora su tante cose e io sono un sindaco che delega. Ho 55mila cose da fare: da solo come faccio? Non ho un capo dello staff che mi dà una mano. L’ultimatum che ho dato è di lavorare tutti insieme. Io sono operativo dalle 7.30 del mattino, se i cittadini mi vogliono parlare a quell’ora mi trovano sul corso; poi la sera sono io a chiudere il portone della Provincia. Perché ho fatto nove assessori? Per dividere i compiti: non per dare visibilità ai singoli, ma per essere d’aiuto alla comunità".

Va bene, ma Iommi sarà sostituito?

"Con Iommi devo parlarci seriamente. Rampa Zara era nel nostro programma, il parcheggio serve. Ma bisogna stare con i piedi per terra. L’importante è far “uscire’’ il parcheggio nella piazza. Non può essere che un assessore se ne esce e dice la sua da solo. Sulle cose importanti dobbiamo lavorare insieme".

Fratelli d’Italia reclama un cambio...

"Me ne lavo le mani di Fratelli d’Italia. Iommi è della mia lista civica e me ne occupo io. È una persona che stimo, umanamente gli voglio bene. È giusto che si parli delle cose, non è vero che tra di noi urliamo. Il confronto è democrazia".

Secondo l’opposizione la situazione è fuori controllo. Per il Pd, lei di fronte ai problemi "si finge morto".

"Non mi fingo morto. Non è vero che il sindaco lascia fare: il sindaco va avanti, deve portare a termine progetti importanti. Nel 2024 si concretizzeranno un sacco di cose. Stanno per partire i lavori per il sottopasso di via Roma: quei soldi li ho trovati io. La Regione sta facendo il progetto per il nuovo ospedale, dopodiché partirò con gli espropri. Nel 2024 inizieranno i lavori per la strada Campogiano-Pieve-Via Mattei".

C’è chi dubita che la sua amministrazione arriverà alla fine del mandato...

"Mi hanno chiesto di fare questo mestiere. Non mi volete? Uscite allo scoperto, la mia porta è sempre aperta. La politica si fa per i cittadini, non per il proprio portafogli. Io mi sono sacrificato, abbandonando famiglia, casa e azienda per fare questo lavoro. Allora, o sono matto (e non lo sono) oppure sto qui solo perché voglio tanto bene a questa città. I maceratesi sono dalla mia parte, lo vedo tutti i giorni quando incontro la gente per strada. Voglio vedere chi mi sfiducia, dopo sono affari loro".

Quali sono le priorità dei prossimi mesi?

"Ho tanti progetti da portare avanti. Venerdì parlerò con Salvini del collegamento tra i vigili del fuoco e il sottopasso di via Roma, un progetto da 78 milioni. Poi c’è Rampa Zara, dove non possiamo non fidarci dei dirigenti. Io voglio sapere quanto costa ogni posto auto: se devo fare il parcheggio, voglio farlo stando con i piedi per terra".

Sulla discarica il Carlino ha pubblicato i verbali di un’assemblea in cui ha perso la pazienza...

"Io non dico mai parolacce, ma si vede che in quell’occasione m’è scappata. Significa che ci stava, perché a un certo punto è ora di farla finita: basta, basta, basta... Dal 2014 al 2023 non hanno fatto niente e ora mi gettano la croce addosso. Ma io ho solo una percentuale, non sono io a decidere. Sui rifiuti c’è un problema enorme: per l’Europa nel 2035 bisognerà portare in discarica solo il 10% della spazzatura. Per raggiungere questo obiettivo, la Regione deve fare uno o due termovalorizzatori".

Non c’è accordo neanche sull’acqua...

"È lo stesso discorso: io ho una percentuale come tutti gli altri. Se non c’è l’accordo andremo a gara. A me non interessa che sia una società consortile di tipo uno, due o tre. A me interessa solo che l’acqua resti pubblica e che sia garantita la sostenibilità, perché devo salvaguardare gli investimenti dell’Apm".

Capitolo Sferisterio: Paolo Pinamonti resterà alla direzione artistica dopo il pensionamento dalla Ca’ Foscari?

"Stiamo valutando in relazione al suo contratto se ci sono i presupposti normativi per arrivare al termine del contratto previsto per settembre 2024. Ci auguriamo che possa continuare a portare grandi successi al Mof come avvenuto in questa stagione".

Caso Ferretti: si è parlato molto del museo. Quanto costano i bozzetti dello scenografo?

"Non lo so. Il problema è che io non ho spazi espositivi e personale che possa occuparsene. L’operazione deve essere sostenibile e funzionale".

Ha creato grosse polemiche l’affidamento all’editore del generale Vannacci del progetto di valorizzazione di Giuseppe Tucci. È stato un errore assegnare ad Adolfo Morganti quell’incarico?

"Il progetto è della Regione e l’editore è un privato: io non voglio entrare in questa vicenda".

Lei è andato a Pontida per il raduno della Lega. Per un moderato non è motivo d’imbarazzo trovarsi in una manifestazione con Marine Le Pen?

"Non ero mai andato prima, ma sono stato contento di aver partecipato, perché ho avuto l’occasione di parlare dei nostri progetti a persone che occupano ruoli importanti. Io non giudico le persone per quello che dicono sui palchi in un comizio, ma per la sostanza. Alcune cose le condivido, altre no. Ma lì c’erano tante persone ad applaudire".