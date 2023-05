La sfida di Sara e Federica "Scaliamo il Kilimanjaro per costruire un pozzo d’acqua in Tanzania"

di Paola Pagnanelli

Da Matelica alla Tanzania e ora in cima al Kilimanjaro, per raccogliere fondi e costruire un pozzo in una zona arida. "L’Africa è sempre stata nei miei pensieri, non ricordo neanche come sia nato questo desiderio", racconta Sara De Simone, 27enne, che con la compagna di avventura Federica Racioppi partirà a fine mese per scalare la vetta più alta del continente.

Sara, che cosa faceva prima di andare in Africa?

"Ho una laurea triennale in scienze dell’educazione e una specialistica in programmazione, amministrazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali. Mentre studiavo ho sempre lavorato come baby sitter o con le ripetizioni. Dopo la specialistica ho iniziato a lavorare come educatrice all’Rsa Santa Maria Maddalena di Esanatoglia, e una volta superato l’esame e iscritta all’albo, ho iniziato a lavorare come assistente sociale al consultorio familiare di Matelica e nei Comuni di Esanatoglia, Pioraco, Gagliole e Sefro".

E come è arrivata in Tanzania?

"Il sociale è sempre stato nella mia vita, il mondo è la mia casa tra formazioni all’estero e un’infinita voglia di nuovo da conoscere. Ho sempre sognato di calpestare questa terra rossa e scoprirne culture, persone, tradizioni, danze. Grazie al bando per il servizio civile universale, il 22 luglio dell’anno scorso un aereo ha trasformato i miei sogni in realtà facendomi atterrare a Dodoma, catapultandomi in un mondo nuovo, l’esperienza più totalizzante che abbia mai vissuto".

Cosa sta facendo in Tanzania?

"Il servizio civile con il Centro mondialità sviluppo reciproco, associazione di Livorno impegnata nella cooperazione internazionale con progetti sanitari, scolastici e idrici. I progetti a cui prendo parte mi hanno aperto un mondo, mettendomi a contatto con studenti, sarte, dottori, agricoltori, infermiere".

Di cosa si occupa il Cmsr a Dodoma?

"Ci sono due volontarie coinvolte in due progetti, il progetto Shule, inerente il sostegno a distanza, e il progetto Swala, un programma di empowerment femminile. Il progetto Swala prevede la formazione di un gruppo di sette sarte che realizzano prodotti con un tessuto tanzaniano, poi spediti in Italia e venduti alla Bottega del mondo di Livorno. Il progetto Shule invece è stato il motivo per cui sono qui: mi faceva arrabbiare che per qualcuno studiare non fosse ancora un diritto. Diversi ragazzi delle scuole secondarie in situazioni di disagio economico sono aiutati da donatori italiani a sostenere le spese scolastiche. Per il Cmsr Shule non è solo un supporto economico: è prendere per mano i ragazzi e accompagnarli alla ricerca della loro strada. Non pensavo fosse difficile, ma non avevo fatto i conti con classi da 50 studenti, case con tetti in lamiera e senza acqua potabile, ragazzi con tanta voglia di apprendere ma ancora più bisogno di aiutare i genitori, occhi lucidi di chi ha perso da pochi giorni un papà ma che deve rimboccarsi le maniche".

Cosa avete deciso fare ora con la lucana Federica Racioppi, volontaria con lei a Dodoma?

"Scaleremo insieme i 5.895 metri del Kilimanjaro, per raccogliere i fondi necessari alla costruzione di un pozzo profondo nel distretto di Dodoma. L’obiettivo è raggiungere 11.790 euro, il doppio dell’altitudine del Kilimanjaro. Nel 2018, con la medesima iniziativa un gruppo di viaggiatori livornesi, sono stati raccolti fondi per due pozzi superficiali. Partiremo il 29 maggio, tramite le pagine social dell’associazione si potranno seguire i nostri progressi. Con una donazione minima di 10 euro sarà possibile accompagnarci a distanza, grazie a una carta di viaggio personalizzata sarà inviata per e-mail o consegnata cartacea a Livorno". È possibile sostenere il progetto tramite bonifico (Iban IT 15 I 03069 09606 1000 0001 0541 con la causale "Donazione KiliMaji"). È possibile anche usare il servizio online https:gofund.mec1a185d5. Sara De Simone terminerà il suo periodo di volontariato a fine giugno. "La Tanzania è stata più di una conferma, è stata concretizzare un desiderio che non aveva forma. Ho calpestato la terra rossa dei piccoli villaggi, provato a cucinare chapati per strada, mangiato ugali e mlenda, danzato con i Masai ad Arusha e suonato il tamburo con i Sandawe a Kondoa, ma soprattutto ho incontrato tante persone. I mercati, le lunghe passeggiate, infinite chiacchierate e lezioni di kiswahili con i bambini per strada. Di ognuno di loro porterò a casa un bel ricordo e tante lezioni di vita".