La sfida di Strada Comune: "Al lavoro per l’alternativa"

Strada Comune per le elezioni a Macerata punta al rinnovamento e alla partecipazione. Il centrosinistra ha esaurito la sua parabola. Alberto Cicarè, Riccardo Pensini e Carlo Migliorelli hanno presentato la linea che la lista civica Strada Comune vuole proporre per le elezioni comunali della prossima primavera. "Il sogno di Parcaroli di una ‘città dove amerai vivere e lavorare’ è fallito. Macerata è ostaggio dei lavori pubblici, ha una pessima manutenzione e un panorama culturale ingrigito. La sinistra è sentita autoreferenziale, incapace di ascoltare le esigenze delle persone. Servono discontinuità e una proposta diversa. Gli elementi che vanno messi al centro sono proprio partecipazione, con una necessaria riflessione sull’ascolto, perché per riportare al voto serve una politica senza formule precostituite, e un rinnovamento delle figure. La società è più avanti rispetto ai politici che la rappresentano. Una proposta progressista deve dare speranze credibili". Tra i temi di Strada Comune, Migliorelli ha evidenziato quello del welfare e della pulizia: "Vanno invertite le priorità degli ultimi vent’anni, le scelte politiche hanno puntato sull’urbanistica con Piano casa e Valleverde. Bisogna riscoprire i servizi alla persona, con forti progetti di cohousing, e l’attenzione alle scuole. Un’altro punto importante è la volontà di avere una città pulita, con manutenzioni efficaci e soprattutto percorsi di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata, come si faceva una quindicina di anni fa. La composizione sociale è cambiata, ci sono molte famiglie di immigrati, e studenti. I meccanismi della raccolta stanno cambiando ovunque, e la tassa sui rifiuti deve essere graduale". Pensini aggiunge, rispetto alla necessaria partecipazione al voto, che "i problemi vanno elencati per trovare possibili soluzioni. Chi non va a votare è stanco dei problemi quotidiani, la disaffezione alla politica si combatte con la politica e con concreti ragionamenti sul futuro". Un altro tema cittadino portato in esame dalla lista è quello del progetto di parcheggio a Rampa Zara. "Se ne discute da vent’anni – ha spiegato Cicarè –, la politica è rimasta indietro, la città è cambiata ma questo argomento in campagna elettorale viene ancora tirato fuori".