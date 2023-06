"La sfida ecologista" Il libro di Quattrini

"La sfida ecologista - l’ecologia è una scienza nuova e in rapido sviluppo" ecco il titolo del libro, scritto da Tonino Quattrini, che verrà presentato oggi (ore 21.30) nel locale Apologize (ex Scantinato) in via Mazzini a Morrovalle. La serata si aprirà alle 20 con una cena conviviale, poi l’autore illustrerà il suo lavoro durante un incontro moderato da Mario Canino, professore dell’Università La Sapienza di Roma. "Una visione Ecologista – spiega Quattrini – indica i limiti delle materie prime della terra e mostra come sia possibile migliorare la qualità di tutti e conservare, la vitalità e la bellezza del mondo".