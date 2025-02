La sfida per allargare gli orizzonti: "Nuovi stimoli per i ragazzi, si avvicinano a lettura e scrittura"

"È un’iniziativa che condivido, perché ritengo utile offrire ai giovani l’occasione per nuovi stimoli, per distoglierli dal quotidiano suscitando in loro altri interessi". Giampiero Vico dell’azienda Shoes & Company spiega cosa lo ha spinto a sostenere i campionati di giornalismo. "E poi – aggiunge – in tal modo i ragazzi si avvicinano alla lettura, alla scrittura, ad approfondire argomenti a loro cari".

In questo periodo molti studenti sono chiamati a scegliere quale percorso di studi intraprendere. "Consiglio ai ragazzi di guardare oltre, anche di seguire un sogno che, magari, potrebbe sembrare irraggiungibile ma che è possibile esaudire con scelte mirate che potrebbero anche aprire percorsi adeguati". A suo tempo Vico è stato chiamato a fare questa scelta. "Sono perito informatico. Ero affascinato dall’informatica che non ha perso il suo fascino nel tempo, allora era un qualcosa di tendenza ed emergente. Poi questa scelta si è consolidata durante le iniziative di orientamento".

Magari un giorno questi ragazzi avranno una loro attività. "Serve una vocazione per fare impresa, devi sentirtelo addosso, devi fare a volte l’impossibile, sposare ogni idea e portarla avanti con tutte le forze". Vico nei suoi punti vendita deve intercettare le esigenze e le richieste della clientela più giovane. "È un mondo a sé quello dei teenager, magari – spiega – inflazionato dai social e dagli influencer, ma è una fascia su cui la famiglia spende di più. Noi per far sì che questi ragazzi trovino ciò che loro amano ci basiamo su alcune aziende guida, seguiamo i canali social, gli influencer che incidono sulle mode per captare le richieste dei clienti".