La sfida per il Maceratese dell’anno. Vota il tuo personaggio del 2023

Entra nel vivo la sfida per "Il maceratese dell’anno", l’iniziativa del Carlino che mette in vetrina i personaggi che hanno tenuto alto il nome del nostro territorio nel 2023 in diversi settori. Si va dal volontariato allo sport, dal mondo dello spettacolo a quelli della cultura e del sociale. Ieri sono state annunciate le venti nomination ed è iniziata la pubblicazione dei coupon, nei prossimi giorni inizierà la pubblicazione delle interviste ai vari personaggi. Il meccanismo per votare è quello consueto: si deve compilare il tagliando che sarà pubblicato dal martedì alla domenica sul Carlino. I coupon saranno pubblicati fino al 15 febbraio, dopodiché inizierà il conteggio dei tagliandi e sarà proclamato il maceratese dell’anno. Tra le venti nomination c’è quella di don Marco Gentilucci, 43 anni, parroco della basilica di San Venanzio a Camerino, da sempre in prima linea per i giovani. La settempedana Vincenza Costantini, invece, è l’anima della onlus settempedana Sorrisi per l’Etiopia. Sono di San Severino anche Guido Pacella, David Dignani e Alessio Ancillani, che hanno inventato il Cammino dei Forti. La morrovallese Margherita Forconi ha raccontatato nel libro "Ora che siamo soli" la sua battaglia contro anoressia e autolesionismo.

Marta Gambella è allenatrice del Macerata softball, società di serie A. Simone Mancini, 16enne cingolano, è un campione del motocross, mentre Giulio Pellizzari è un ciclista professionista di Camerino. Tra gli sportivi c’è anche Alessandro Sbaffo, capitano della Recanatese in serie C, mentre Alice Sorcionovo è campionessa europea junior di pattinaggio. Prima vigile del fuoco donna permanente della provincia, in lizza tra i votabili anche la maceratese Lucia Soldini, mentre sono campioni di risate i tolentinati Riccardo Lombardelli e Alberto Barabucci che hanno inventato il "Doppiatore marchigiano". Piccolo G, al secolo Giovanni Rinaldi, è un rapper. Tra i cantanti, in lizza il tenore maceratese Simone Polacchi e la civitanovese Sofia Tornambene, in arte Kimono. Il matelicese Sauro Grimaldi è presidente di Confindustria Macerata. Marco Massei guida la onlus "L’anello per la vita". Luca Agnani è un visual designer, mentre Marco Scarponi è il presidente dell’Anffas Macerata. Chiudono la rosa dei votabili lo street artist Giulio Vesprini e l’artista circense Fabiana Ruiz Diaz.