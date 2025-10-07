La sfida tra giovani scacchisti per arrivare alle finali nazionali

Recanati ha indossato, per un giorno, la corona della capitale giovanile degli scacchi. Domenica scorsa la sede del Circolo Scacchi a Castelnuovo si è trasformata in una vera e propria arena ospitando il primo torneo di qualificazione al campionato italiano giovanile 2026. L’evento, organizzato dall’Asd Circolo Scacchi Recanati-Osimo-Offagna, ha raccolto un successo superiore alle aspettative, con 26 giovani scacchisti provenienti da tutte le Marche, ma anche da Abruzzo e Lazio, a conferma del crescente richiamo di questo sport nel centro Italia. Dai piccoli di sei anni fino ai ragazzi di 18, tutti hanno dato prova di concentrazione, strategia e fair play in una giornata che ha coniugato passione e competizione. Qualificati alle finali nazionali 2026 (previa ratifica della Fsi) sono Emilio Villano, Aurora Sorci, Matteo Lucente, Matteo Di Pietro, Serena Di Agostino, Milena Lucente, Federico Grimaldi ed Emanuele Vallorani. Durante le premiazioni, il presidente del Csr ha voluto ringraziare non solo i giovani protagonisti ma anche i loro genitori, "motore silenzioso di questa straordinaria passione", che con costanza e sacrificio accompagnano i figli in ogni tappa del loro percorso sportivo.