La sfilata delle Porsche nei luoghi del terremoto

Un rombo inconfondibile ha risuonato domenica tra le curve lungo le strade dei monti Sibillini. Quarantotto vetture Porsche, infatti, hanno dato vita alla seconda edizione del raduno organizzato dalla Scuderia Marche Club Motori Storici, presieduta da Fausto Tronelli, in collaborazione con il Porsche Club Marche del presidente Antonio Pierluigi.

La partenza è avvenuta dalla suggestiva Abbazia di San Claudio, per poi snodarsi attraverso la provincia di Macerata, toccando luoghi suggestivi come Muccia e Visso, fino a raggiungere la pianura di Castelluccio di Norcia. Il culmine della giornata è stato il pranzo al ristorante "Dal Navigante" a Castelsantangelo sul Nera, un momento non solo conviviale, ma profondamente simbolico. Qui, il sindaco Alfredo Riccioni ha accolto i partecipanti con parole toccanti e significative. "Grazie per accendere una luce su questi territori colpiti dal terremoto – ha detto –, qui state pranzando sulle macerie". Un messaggio forte che ha ricordato a tutti l’importanza di non dimenticare le comunità ferite e il valore di iniziative che, seppur apparentemente ludiche, portano vita e attenzione dove ce n’è più bisogno.

Il prossimo appuntamento per la Scuderia Marche sarà fuori regione, a Rimini l’11 e 12 ottobre con un raduno di eleganza riservato ai possessori di Mercedes SL e Ferrari.

re. ma.