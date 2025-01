La Shoah raccontata da testimoni e documenti

In tutta la provincia domani sono state organizzate varie iniziative per il Giorno della Memoria. Alle 21, al teatro comunale di Urbisaglia, "Due medici ebrei sotto la persecuzione. Diari di guerra (1938-1945)", evento organizzato dalla Casa della Memoria, dall’Anpi Pantanetti di Urbisaglia e dalla biblioteca che vedrà la partecipazione del dottor Maurizio Pincherle. Questi ricorderà la storia del nonno, direttore della clinica pediatrica universitaria dell’ospedale Gozzadini di Bologna, che si vide costretto, dopo l’entrata in vigore delle leggi razziali del 1938, a lasciare la cattedra perché ebreo. Un destino molto simile a quello di Angelo Cameo, fratello della nonna di Pincherle. Cameo, dermatologo, fu radiato dall’albo e internato nel campo di Urbisaglia perché accusato di essere "dedito al disfattismo politico". Oggi e domani poi, nella sala consiliare del Comune, si può visitare la mostra "La corrispondenza del campo di internamento di Urbisaglia", curata da Roberto Cruciani.

Un altro appuntamento è targato Unicam. Alle 17 alla scuola di studi superiori Urbani di Camerino interverranno i professori Michele Loreti e Andrea Polini della sezione di informatica; illustreranno come le tecnologie possano essere a supporto della ricerca storica, portando come esempio il progetto realizzato con la Casa della Memoria di Urbisaglia volto all’acquisizione digitale dei documenti conservati nell’archivio di Macerata. Saranno poi in collegamento Dario, Daniele ed Elio Cabib, figli di Renzo Cabib, docente di matematica, internato a Urbisaglia dal 1940 al 1942.

A Pieve Torina, alle 15, inaugurazione dell’esposizione di pannelli illustrativi sulla Shoah nella sala Rubner, mentre alle 15.30, apposizione della targa commemorativa al parco Rodari.

A Tolentino, alle 11, deposizione della corona di alloro al parco Vittime della Shoah, in piazza Peramezza. In programma incontri nelle scuole con Annalisa Cegna, direttrice dell’Istituto storico di Macerata e docente Unimc a cura di Anpi, e lo storico Giuseppe Lorentini. All’Alighieri mostra "Ma lui non vuole che se ne parli" con il circolo culturale Colsalvatico.