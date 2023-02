La "Sibillini e Dintorni" premiata dall’Asi a Torino

La Sibillini e Dintorni premiata dall’Asi (Automotoclub storico italiano) a Torino, in una cerimonia alla quale hanno partecipato i 270 Club federati Asi. Sono stati omaggiati personaggi come Ferruccio Lamborghini, Sergio Pininfarina, Mario Righini. Tra i premiati, anche la Sibillini e Dintorni, manifestazione organizzata da Massimo Serra e giunta alla 14esima edizione. Il premio, consegnato dal presidente Asi Alberto Scuro, è stato ritirato per l’associazione maceratese da Fausto Tronelli (nella foto con Scuro), presidente della Scuderia Marche Club Motori Storici di Macerata. Insieme al premio è arrivata la conferma dell’inserimento nel Circuito Tricolore (la massima rassegna dell’Asi) anche per l’anno 2023.