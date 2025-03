"La sicurezza degli studenti è garantita"

La sicurezza degli studenti, del personale scolastico e di tutta la comunità educativa è e resta una priorità assoluta. È per questo che riteniamo doveroso fornire alcune precisazioni, al fine di evitare interpretazioni scorrette". Sono le parole della dirigente dell’Istituto Agrario, Antonella Canova.

Mercoledì una persona ha tentato di eludere la sorveglianza per introdursi nell’edificio scolastico, ma è stato individuato e allontanato dal personale scolastico. "Non è stato necessario l’intervento diretto delle forze dell’ordine per allontanarlo – spiega la dirigente –. Le forze dell’ordine sono state allertate subito dopo l’accaduto per fornire una segnalazione puntuale e per fare in modo che la persona potesse essere individuata e fermata.

Il contatto tempestivo con le autorità rientra nei protocolli di sicurezza adottati dalla scuola, a tutela di tutta la comunità scolastica. Desideriamo ringraziare le forze dell’ordine per la pronta attenzione, la collaborazione e la costante vicinanza. Ribadiamo l’impegno della scuola nel mantenere un ambiente sicuro, vigile e accogliente, adottando tutte le misure necessarie per prevenire e affrontare tempestivamente qualsiasi anomalia, sempre nel rispetto delle procedure previste".