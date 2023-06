La sicurezza pubblica al centro dell’incontro voluto da Tordini

Sulla sicurezza pubblica si vuol sapere quali siano le iniziative e soprattutto discutere sulle proposte che avanzano i cittadini. E’ questo il tema di un incontro in programma questa sera alle 21.15 nella sala Cecchetti della biblioteca Zavatti. A proporre l’incontro è stato Tarcisio Tordini (Pd). Lo spunto gli è stato dato dalle ultime tragedie che hanno devastato il nord delle Marche, l’Emilia-Romagna e, in un lontano passato, anche Civitanova. In sostanza, quello che si chiede è che cosa si stia facendo in caso si parli di piogge torrenziali, fenomeno oggi sempre più frequente. Sul tema interverranno l’assessore ai Lavori pubblici Ermanno Carassai, il responsabile della Protezione civile Aurelio Del Medico e altre autorità cittadine.