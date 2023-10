La sicurezza sul lavoro. Meno morti, ma rimane l’allarme per gli infortuni

Sono quasi 10mila (esattamente 9.948, 15 dei quali mortali) gli infortuni sul lavoro denunciati nelle Marche nei primi sette mesi del 2023, il 18% in meno rispetto allo stesso periodo del 2022. Un calo, però, che secondo la Cgil è stato determinato dal venir meno degli "infortuni Covid" e che, comunque, è riferito ad un numero di infortuni ancora molto rilevante. Di questi 2.096, due dei quali mortali, riguardano la provincia di Macerata che segna quasi un 20% in meno, anche se aumentano le denunce di malattie professionali. Ma siamo sempre attorno alle 300 denunce al mese. L’anno scorso, per il Maceratese, è stato terribile: 3.995 infortuni, otto dei quali mortali, rispetto ai 3.212 del 2021 (+24,4%). Nel periodo compreso tra il 2107 e il 2022, in sei anni, in provincia di Macerata i morti sul lavoro sono stati 53, nove all’anno. Nelle Marche negli ultimi dieci anni i morti sul lavoro sono stati 376. Si aggiunga che in tutto il territorio regionale sono appena 50 i tecnici della prevenzione deputati ai controlli.

E’ per questo che la 73ª Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, che si celebra domani in tutta Italia, mantiene e consolida la sua rilevanza. Quest’anno la manifestazione principale, con il patrocinio di Roma Capitale, si svolgerà nella Sala della protomoteca in Campidoglio, dove si ritroveranno le massime istituzioni. "Al centro degli interventi – spiega l’Anmil (Associazione nazionale mutilati e invalidi sul lavoro) - ci sarà l’analisi delle condizioni di chi si ritrova in gravi difficoltà all’indomani di un infortunio o per la perdita di un congiunto. L’obiettivo è quello di fare in modo che sia condivisa da tutti la necessità di una integrale revisione del Testo Unico infortuni, nonché l’individuazione di proposte e impegni su quanto è necessario fare affinché formazione e prevenzione diventino un binomio indissolubile per spezzare la catena di morti quotidiana".

"Nonostante la recrudescenza del fenomeno infortunistico che pesa sul Paese, è un fatto che oggi la sicurezza nei luoghi di lavoro non riceva la giusta considerazione, mentre dovrebbe essere per ciascuno di noi un valore imprescindibile e una priorità", sottolinea il presidente nazionale dell’Anmil, Zoello Forni.

La Sezione Anmil, con il patrocinio della Provincia, della Direzione Regionale Inail Marche e del Comune ha organizzato la celebrazione della giornata a Macerata. Alle ore 9 ci sarà un incontro dei partecipanti davanti alla sede dell’associazione, in via Prezzolini. Alle 09,30 deposizione delle corone d’alloro al monumento dedicato alle vittime sul lavoro, mentre alle ore 10,15 ci sarà la cerimonia civile nella sala teatrale della chiesa parrocchiale del Buon Pastore, presenti le maggiori autorità locali e regionali, il direttore Inail Giuseppe Maria Mariotti e i sindaci dei Comuni della Provincia. Infine, alle ore 11,30, si terrà la Santa Messa dedicata ai caduti sul lavoro officiata da Don Egidio Tittarelli.