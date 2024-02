La signorina Silvani ancora alle prese con Fantozzi

Scritto e interpretato da Anna Mazzamauro, da tutti conosciuta come la mitica ’Signorina Silvani’, al teatro ’Nicola degli Angeli’ di Montelupone, sabato alle ore 21 andrà in scena lo spettacolo "Com’è ancora umano lei, caro Fantozzi", per la produzione di Nicola Canonico. Sul palco protagonista sarà l’universo del "ragionier Ugo Fantozzi", con l’accompagnamento musicale di Sasà Calabrese, alla chitarra e al pianoforte.

Mazzamauro, da dove nasce l’idea dello spettacolo?

"Si tratta di un omaggio al ricordo di questa meravigliosa avventura vissuta per tanti anni insieme a Paolo Villaggio, quindi, non soltanto al ragionier Fantozzi ma anche alle comparse, a Filini, alla bellissima Mariangela e alla stessa signorina Silvani. Ho sentito il piacere immenso di ricordare. Diciamo che ho fatto pace con Paolo Villaggio, non perché ci avessi litigato, ma non essendo mai stata una sua amica, lo sono diventata attraverso questo spettacolo. Amo dire che si tratta di uno spettacolo a tentacoli, cioè dove approfitto di certe situazioni per parlarne di altre, ad esempio: la Silvani, sempre smaniosa di rapporti d’amore che non ha mai avuto, incontra un gay e urla “ho incontrato un uomo diverso“, e lui risponde “stupida nana bassa, non sono io che sono diverso ma sono gli altri che sono troppo uguali“. Inoltre, canterò una canzone bellissima scritta per me da Nicola Belloni".

Le fa piacere essere ancora identificata nell’immaginario del pubblico con la signorina Silvani?

"La Silvani è soprattutto la mia ombra ma anche il mio cielo e la mia noia. L’ho sempre odiata, poiché mi ha impedito di interpretare Medea, ed amata perché mi ha dato riconoscibilità e l’immortalità cinematografica".

Com’era il suo rapporto con Paolo Villaggio fuori dai riflettori?

"Fare cinema non ti consente di dormire e gli orari sono serrati. Perciò pensi, “domani ci parlo“, poi ti accorgi che quel domani è già arrivato ed è terribile perché non puoi più recuperarlo, così è stato per l’amicizia con Paolo Villaggio ma attraverso questo spettacolo la sto ricucendo. Per me il teatro è emozione, ho amato la genialità di Paolo Villaggio e Gigi Reder, però quando si apre il sipario entro in un sogno".

Secondo lei cosa penserebbe se vedesse questo suo omaggio?

"Sembra che il pubblico non possa più ridere se non si parli di sesso o se non ci siano parolacce. Villaggio ha inventato invece un’arguzia intelligente da offrire al pubblico, rendendo Fantozzi è immortale. Qualcuno lo odia perché hanno paura di sembrare come lui, altri lo amano perché dicono "è lui che è così, non io".

Prossimi progetti in cantiere?

"Quest’anno è l’ultimo di "Com’è ancora umano lei, caro Fantozzi". Tanti continuano a chiederlo mentre io ho terminato di scrivere lo spettacolo per la prossima stagione titolato, "Brava bravissima anche di meno", in cui il divertimento starà nell’"anche meno".