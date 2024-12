La Simeg festeggia 90 anni: "Al centro persone e relazioni"

Novantesimo anniversario per la Simeg di San Severino, azienda leader nella lavorazione di marmi e pietre naturali. Un’eccellenza nata dallo spirito imprenditoriale di Nello Grandinetti nel 1934 con il nome Sim (Società industria marmette). All’epoca si occupava di mattonelle in graniglia di pietra e cemento, in quello che sarebbe diventato il grande distretto industriale delle mattonelle nel secondo dopoguerra. La Sim ha rappresentato un pilastro della ricostruzione post-bellica in Italia centrale. Nel 1981, dalla separazione della Sim nascono due società: Grandinetti e Simeg. Quest’ultima si è specializzata nella lavorazione della pietra naturale, espandendo nel tempo la produzione a marmi, graniti, quarzi e ceramiche di grande formato, e inizia a collaborare in modo crescente con il settore dell’arredamento. Oggi l’azienda, con 70 lavoratori, è un punto di riferimento, con pacchetti di soluzioni custom per i prestigiosi settori del residenziale di lusso, contract, retail e nautico. Un successo che si deve al presidente Oliviero Rotini, presente dal 1985, e a suo figlio Carlo, a lavoro dal 2017, entrambi ancorati ai valori di una famiglia che, di generazione in generazione, ha fatto della passione e della dedizione all’azienda, ma anche del valore del Made in Italy, il fulcro del proprio impegno. Il 2024 ha segnato tre anniversari: i 90 anni di questa straordinaria storia, i 130 anni dalla nascita del fondatore Grandinetti, e i cento anni dalla nascita di Mario Rotini. Inoltre, Simeg ha festeggiato i 20 anni dalla realizzazione del nuovo stabilimento. Per questo la famiglia ha voluto ideare dei momenti per celebrare tappe miliari e persone che hanno contribuito a fare di Simeg la realtà che è oggi. Giovedì, un evento a porte aperte e un momento conviviale con clienti e fornitori. "Le persone e la relazione – afferma Carlo Rotini – sono al centro dell’universo di valori Simeg. Questo è il nostro capitale più grande, di cui ci prendiamo cura ogni giorno. Ed è anche la principale eredità che i nostri primi 90 anni di storia ci hanno lasciato e di cui facciamo tesoro". Suo padre Oliviero ha sottolineato l’importanza di una rete di persone e realtà su cui contare "in uno scenario sempre più complesso. Mi riempie di orgoglio vedere qui i nostri principali partner, molti dei quali hanno percorso chilometri per condividere con noi questo momento".

Gaia Gennaretti