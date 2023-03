La sindaca Barbieri: "Fondi sisma per la casa di riposo"

Buone notizie, anzi ottime, per il Comune di Montefano a cui il Comitato istituzionale sisma – nella riunione che si è tenuta ieri a Camerino presieduto dal senatore Guido Castelli – ha assegnato all’amministrazione, guidata dal sindaco Angela Barbieri, un finanziamento per la riparazione dei danneggiamenti provocati dal terremoto del 2016 al cimitero comunale, per quelli relativi alla sede comunale e per quelli alla casa di riposo "A. Cristallini". "Va il nostro più sentito ringraziamento – fa presente Barbieri –: le istituzioni sono vicine ai nostri territori e lo stanno dimostrando sempre più con evidente sensibilità alle problematiche che ci troviamo ad affrontare. Attendiamo l’ordinanza che ci consentirà di iniziare questo percorso".