La sindaca Giampaoli: "Tante domande per un nuovo ruolo"

Prosegue l’attività di riorganizzazione dei vari uffici del Comune di Corridonia con l’obiettivo di rafforzare la struttura attraverso la ricerca di nuove professionalità tecniche in modo da far fronte alle sfide che si presenteranno nei prossimi anni. "Abbiamo provveduto all’inserimento di due nuove giovani risorse – illustra il sindaco Giuliana Giampaoli – messe a disposizione dalla Regione in ambito sisma e già prorogate fino al 31 dicembre, una in urbanistica e una ai lavori pubblici. Inoltre, è scaduto nei giorni scorsi l’avviso per le domande di adesione al concorso per un posto di istruttore tecnico direttivo D1 a tempo indeterminato, destinato all’Ufficio Lavori Pubblici, per il quale abbiamo ricevuto con soddisfazione un cospicuo numero di domande".