La sindaca scrive al ministero: "Sollecito per aprire l’ippodromo"

Non è ancora scritta la parola fine sulla stagione ippica all’ippodromo Martini di Corridonia. Di recente, è stata resa nota dal ministero dell’agricoltura la revoca delle giornate di corse al galoppo inserite nel calendario nazionale, assegnate al Comitato corse ippiche presieduto dall’avvocato Pietro Antonio Siciliano. Si tratta di un atto dovuto, in quanto lo stesso comitato aveva comunicato al Comune di Corridonia la volontà di risolvere la convenzione per la gestione dell’impianto. Nel decreto inoltre si specifica che corse e montepremi saranno riassegnati con un successivo atto, anche per questo c’è attesa di capire se il ministero accetterà come nuovo gestore la "Corri Ippo" guidata da Francesco Sagretti, società a cui l’amministrazione Comunale ha affidato, temporaneamente, la gestione della struttura.

Chiaro che questa settima (in origine la prima data era il 19 giugno) non si partirà, però ci sono delle ipotesi per iniziare da metà luglio fino ad agosto, poi l’ente per settembre dovrebbe predisporre il nuovo bando per l’affidamento dell’impianto sportivo. Nel frattempo la sindaca Giuliana Giampaoli ha scritto al Masaf, come riportato su "Grande ippica italiana", portale online del ministero, sottolineando diversi aspetti. "L’importanza di riuscire a garantire lo svolgimento della stagione ippica per il 2025 all’ippodromo Martini – recita la lettera – considerata l’assoluta rilevanza e il notevole valore strategico dell’impianto, attivo da oltre mezzo secolo e unico nella regione per il galoppo, l’interesse e la partecipazione da sempre dimostrate dalla collettività per gli eventi ippici svoltisi fino allo scorso anno e degli investimenti che l’amministrazione è in procinto di effettuare per la riqualificazione e l’ammodernamento della struttura anche ai fini del patrimonio comunale e di promozione, e non soltanto turistica, di un territorio purtroppo ancora segnato dalle conseguenze degli eventi sismici". "Il tempo stringe – aggiunge oggi Giampaoli –, la lettera serve a richiamare l’attenzione sull’ippodromo. Ora il riconoscimento del nuovo gestore è nelle mani del ministero".

d. p.