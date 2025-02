"La sindaca si occupi del rudere del casello ferroviario"

La sindaca Tartabini di Potenza Picena esulta per il nuovo casello dell’A14, del quale però si occuperà la società Autostrade visto che il Comune non ha alcuna competenza in materia. Quello invece su cui il Comune ha piena competenza e di cui il sindaco si dovrebbe occupare è il rudere del vecchio casello ferroviario.

Sono le polemiche che lancia l’ex deputato del Pd Mario Morgoni, nei confronti del primo cittadino di Potenza Picena, Noemi Tartabini. "Il nuovo casello, se non sarà accompagnato da iniziative concrete sul territorio, non sarà una svolta storica ma una cattedrale nel deserto da 30 milioni di euro – afferma Morgoni –. Discorso diverso per il vecchio casello ferroviario che domina il Belvedere sul mare, acquisito dal sindaco Paolucci nel 2012, verso la fine del suo secondo mandato con l’obiettivo di ampliare e qualificare il Belvedere. Dal 2014 a oggi, in ormai 11 anni, le giunte Acquaroli/Tartabini non sono state capaci di abbatterlo recuperando l’area o realizzandovi una nuova struttura per rilanciare la nostra immagine turistica".

Sempre l’esponente dei Dem aggiunge poi un’altra provocazione. "In attesa del nuovo casello dell’A14 a cui penseranno le Autostrade, della nuova casa di riposo di Porto Potenza, del tracciato ancora da definire e sconosciuto della agognata variante alla strada statale 16 – sottolinea Morgoni –, la giunta potrebbe impegnarsi in un’opera certamente più modesta ma molto più concreta e utile come quella di eliminare quel manufatto ferroviario fatiscente".