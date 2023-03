"La Sindone": incontro nella chiesa dello Spirito Santo

Domani, alle 21, nella chiesa dello Spirito Santo di Tolentino, incontro su "La Sindone: immagine della sofferenza dell’Innocente di tutti i tempi" con il sindonologo Fabio Quadrini (specialista in studi sindonici all’ateneo pontificio Regina Apostolorum di Roma). L’incontro è organizzato dal comitato per il 700° anniversario della morte del Beato Tommaso da Tolentino, in collaborazione con l’Associazione italiana maestri cattolici, l’Associazione medici cattolici italiani, Gruppo Scout Tolentino1, Sermit e Azione Cattolica. Prevista l’ostensione della copia della Sindone in scala reale.