La sinistra si prepara per le elezioni: "Questa volta vogliamo vincere"

Strada Comune, 5 Stelle e Avs (Alleanza Verdi e Sinistra), uniti in un progetto da proporre alle prossime elezioni, presentato ieri alla stazione di Sforzacosta in un incontro aperto al pubblico. "Per noi c’era l’esigenza di proporre in tempi rapidi un’alternativa seria alla destra che governa la città – ha introdotto Andrea Tonnarelli di Strada Comune –. Il luogo di ritrovo per questa presentazione non è casuale: nostro obiettivo è dare nuova centralità alle periferie. Abbiamo pensato a un progetto nuovo nei temi e nelle persone, giovane politicamente e nelle dinamiche; ci siamo trovati in perfetta sintonia, ma siamo aperti al contributo di chiunque, partiti, associazioni, gruppi e singoli cittadini". A prendere la parola il consigliere comunale Alberto Cicarè: "Strada Comune si è presentata alle precedenti elezioni con un discreto successo, che ci ha permesso di eleggere un consigliere comunale; questa volta il nostro obiettivo è vincere perché siamo stufi di come si sta governando questa città. Non vogliamo, però, vincere a tutti i costi, ma in base ai valori che ci accomunano e che per noi sono irrinunciabili". Piergiorgio Ciarlantini di Strada Comune ha aggiunto: "Macerata deve adeguarsi a una buona gestione delle zone verdi urbane e delle frazioni che hanno avuto dei problemi ambientali". Presente anche Roberto Spedaletti, consigliere comunale 5 Stelle: "Macerata deve avere una connotazione positiva per i giovani – ha affermato –: abbiamo come vantaggio un ateneo che forma delle buonissime professionalità, che però non hanno nulla per cui rimanere e si allontanano dalla città e dalla nazione". Per Avs, Leonardo Piergentili e Andrea Maurilli. "I giovani devono poter toccare con mano l’impatto che la vita di tutti i giorni ha sull’ambiente – ha sottolineato Piergentili –. La cultura non deve essere trascurata, la nostra idea è di creare biblioteche satellite a Sforzacosta, Villa Potenza e in tutte le frazioni. Bisogna lavorare per cambiare volti e cambiare volto a Macerata".

Martina Di Marco