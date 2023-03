"La situazione è insostenibile Il poco organico fa il possibile"

Uffici Inps di Civitanova ingolfati di pratiche. Il personale rimasto dopo le uscite per pensionamenti sta gestendo da più di un anno un bacino di utenza di circa centomila persone e non ce la fa a reggere il ritmo delle pratiche da evadere. Lo ha denunciato Andrea Coppari della Fp Cgil e lo conferma Michela Bianchi, responsabile provinciale del patronato Acli: "Il mancato turn over rispetto ai pensionamenti ha creato un grosso disagio, che esiste un po’ in tutta la pubblica amministrazione, ma all’Inps di Civitanova la situazione è diventata insostenibile". Lunedì scorso ha partecipato a un tavolo tecnico con l’Inps provinciale e il problema era sul tavolo. "Facciamo pressing da tempo – rivela – affinché si trovi una soluzione. Detto questo, voglio sottolineare che il poco organico rimasto negli uffici di Civitanova, la direttrice dell’agenzia e il direttore provinciale Inps stanno facendo quello che possono per dare risposte all’utenza. Ma, la carenza di personale è un dato oggettivo e le decisioni in materia di organico non possono essere prese a livello locale, e nemmeno provinciale. Intanto però i problemi di Civitanova si ripercuotono anche sugli uffici di Macerata dove il settore pensioni è impegnato a smaltire la pratiche della costa". All’orizzonte non si vede una soluzione a breve termine. E’ evidente che nella programmazione del turn over a Civitanova qualcosa non ha funzionato. E così non sono state rimpiazzate le due unità che lavoravano nel settore pensioni e una che invece si occupava del sostegno al reddito. "Dall’Inps ci dicono – spiega la Bianchi – che sono in attesa di trasferimenti da altre sedi, ai quali si dovrebbe aggiungere personale nuovo proveniente dai concorsi, che però dovrà essere formato. Non ci aspettiamo soluzioni al problema prima di fine anno".

Lorena Cellini