"La situazione era stata segnalata. Perché il Comune è rimasto inerte?"

"Chiuso l’aspetto penale della vicenda, valuteremo cosa è successo con il Comune, rimasto inerte dopo la segnalazione di disagio ricevuta". L’avvocato Maurizio Gabrielli, legale di un nipote di Eros Canullo, apre un altro fronte sulla tristissime sorte accaduta alla famiglia. I Canullo erano più che benestanti, grazie all’attività imprenditoriale di Eros. Ma nonostante non avessero difficoltà economiche, non avevano mai voluto aiuti. Il padre si limitava a chiedere aiuto alla Croce Verde solo quando Alessandro cadeva e lui, ormai anziano, non riusciva a rialzarlo. Con la moglie costretta a letto da un ictus, l’80enne provvedeva da solo alle necessità di tutti e tre, in un isolamento sempre più patologico e patogeno. Un parente però, che non vive in zona, aveva capito le loro difficoltà e a maggio lo aveva segnalato all’assessore ai servizi sociali, che a sua volta aveva girato la segnalazione al personale dell’ufficio. Così l’ufficio aveva contattato Eros Canullo ed era stato fissato un appuntamento, al quale però lui non si presentò mai e la vicenda si chiuse lì. Anche i difensori degli indagati hanno fatto presente che qualcun altro avrebbe potuto conoscere le difficoltà di quella famiglia e intervenire, al contrario dell’operatore del 118, del medico e dell’agente che mai erano stati chiamati per richieste di soccorso dalla casa dei Canullo. Ora i familiari, che hanno già avviato una battaglia legale sulla spartizione ereditaria dei beni dei defunti, si rivolgono anche al Comune per quanto si sarebbe potuto fare per evitare un esito tanto straziante quanto incredibile, per giunta in una piccola città, e a danno di tre persone molto conosciute.

p. p.