La società "Corri Ippo" alle redini del Martini: "Salviamo la stagione"

Ora è più chiaro il futuro dell’ippodromo Martini di Corridonia, dopo che il Comitato corse ippiche presieduto dall’avvocato Pietro Antonio Siciliano aveva comunicato al Comune la volontà di risolvere la convenzione per la gestione della struttura. Con la stagione ippica alle porte, a subentrare sarà la società "Corri Ippo srl", guidata dell’imprenditore nel settore agroalimentare Francesco Sagretti che, affiancato dall’imprenditore edile Federico Pierluigi e da altri quattro soci, ha già firmato per l’affidamento dello storico impianto di corse al galoppo. "Siamo un gruppo di sei amici – ha affermato Sagretti – che dopo aver saputo della situazione del vecchio comitato, il quale versava in una condizione economica non proprio florida, abbiamo deciso di interessarci. Il nostro obiettivo è duplice: far in modo che si svolgano le corse a Corridonia quest’estate e contestualmente prendere in affitto le strutture di proprietà dal passato comitato, il tutto a piccoli passi. Ci vorrà tempo".

Hanno trovato concretezza le parole del consigliere Matteo Ceschini dell’ultimo consiglio comunale e della sindaca Giuliana Giampaoli, che si era attivata per salvare la stagione ippica. Prima della partenza dei cavalli però c’è un altra corsa da affrontare. "Sicuramente la gestione economica sarà delicata – ha sottolineato Sagretti – ci aspettiamo comunque collaborazione, in quanto sappiamo che ci sono tanti appassionati di ippica e chiunque vorrà dare una mano ben venga. Non siamo ancora sicuri di riuscire a salvare tutta la stagione. Sarà una corsa contro il tempo, poiché dobbiamo sottoscrivere la convenzione con il ministero, che deve accettarci come nuovi gestori. Ci sono dei tempi sia tecnici che burocratici da rispettare, speriamo di salvaguardare le dieci giornate delle corse. Per ora da parte del Comune abbiamo un affidamento temporaneo sino alla fine di quest’anno, nel frattempo l’ente predisporrà il nuovo bando a evidenza pubblica finalizzato all’assegnazione definitiva dell’ippodromo".

Diego Pierluigi